Uwaga na godzinę. Iga Świątek - Ajla Tomljanović. Gdzie i o której obejrzeć mecz WTA w Toronto? [TRANSMISJA]

Iga Świątek zaczyna zmagania w Toronto od II rundy. Dopiero we wtorek poznała swoją rywalkę. Będzie nią Australijka Ajla Tomljanović (72. WTA), która pokonała Rosjankę Weronikę Kudiermietową (18. WTA) 6:4, 2:6, 7:6(7-3).

WTA 1000 w Toronto to ostatni turniej przed startującym 29 sierpnia US Open. Ostatni wielkoszlemowy turniej potrwa do 11 września. W poprzednim roku Świątek dotarła do IV rundy turnieju. W tym roku z pewnością będzie chciała poprawić swój wynik. Zawody w Kanadzie będą więc dobrym treningiem, bo ma szansę trafić w nim na naprawdę mocne zawodniczki.

W przeszłości Świątek i Tomljanović miały zagrać ze sobą tylko raz. Tenisistki trafiły na siebie w 2019 roku na zawodach w Toronto. Wtedy obie znajdowały się w zupełnie innych miejscach, jeśli chodzi o kariery sportowe. Mecz rozpoczął się i Świątek dość sprawnie objęła prowadzenie 4:1 w gemach. Wtedy Australijka musiała skreczować. Powód? Kontuzja mięśni brzucha. W środę będą więc miały okazję dokończyć to, co zaczęło się trzy lata temu.

Zwyciężczyni tego spotkania zmierzy się w III rundzie z lepszą z pojedynku między Beatriz Haddad Maia (24. WTA) a Leylah Annie Fernandez (13. WTA).

Iga Świątek - Ajla Tomljanović. Gdzie i o której oglądać pierwszy mecz Polki? Transmisja TV, stream online

Spotkanie Igi Świątek z Ajlą Tomljanović odbędzie się w środę, 10 lipca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję wydarzenia będzie można oglądać na antenach Canal+Sport oraz w serwisie Canal+ Online. Relacja na żywo będzie dostępna na naszym portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.