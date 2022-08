Czas na rewanż. Hubert Hurkacz gra w Montrealu [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Hubert Hurkacz (10. ATP) w turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu jest rozstawiony z numerem 2. Polak tym samym w pierwszej rundzie miał wolny los, a jego rywala w meczu otwarcia wyłonił mecz Emila Ruusuvuori (44. ATP) ze Stanem Wawrinką (322. ATP). Po trzysetowej walce zwycięstwo 6:3, 3:6, 6:3 odniósł Fin.

Ruusuvuori rywalem Hurkacza. Czy tym razem lepszy będzie Polak?

Ruusuvuori został więc rywalem Hurkacza w drugiej rundzie zmagań w Montrealu. Dla Polaka będzie to idealna szansa na rewanż za porażkę w turnieju w Waszyngtonie. Panowie spotkali się sześć dni temu na tym samym etapie rywalizacji i wtedy po wyrównanej walce zwycięstwo 6:4, 7:6 (7-3) odniósł Fin. 24-latek nie podbił jednak Waszyngtonu, bowiem już w kolejnej rundzie musiał on uznać wyższość Mikaela Ymera (77. ATP) ze Szwecji. Będzie to drugi pojedynek obu tenisistów w turniejach rangi ATP.

Turniej w Waszyngtonie był dla Hurkacza pierwszym występem po sensacyjnej porażce w meczu otwarcia Wimbledonu z Alejandro Davidovichem Fokiną (36. ATP). Po rewelacyjnym występie w Halle i pokonaniu w finale lidera rankingu ATP, Daniła Miedwiediewa (1. ATP), najlepszy obecnie polski tenisista nie prezentuje, póki co najlepszej formy. Mecz drugiej rundy w Montrealu będzie więc kolejną okazją na odniesienie pierwszego zwycięstwa od 19 czerwca.

Hubert Hurkacz - Emil Ruusuvuori w drugiej rundzie w Montrealu. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

Mecz 2. rundy zmagań w Montrealu pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Emilem Ruusuvuorim jest zaplanowany jako drugie spotkanie na korcie centralnym. Panowie walkę o kolejną rundę powinni zacząć koło 2:30 czasu polskiego. Transmisję ze starcia Polaka z Finem będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport lub w internecie na stronie polsatboxgo.pl.