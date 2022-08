Iga Świątek przełamała kobiece tabu. "Zrobiłam to spontanicznie"

Iga Świątek przygotowuje się do turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. Polka grę rozpocznie od II rundy, od spotkania ze zwyciężczynią starcia między Weroniką Kudiermietową a Alją Tomljanović. Polska tenisistka powróci tym samym do gry po krótkiej przerwie, odkąd odpadła w ćwierćfinale turnieju w Warszawie.

Zanim jednak Świątek rozpocznie turniej w Toronto, udzieliła wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym opowiedziała o tym, że sądziła, że ma niewielkie szanse, by osiągnąć tak wiele w świecie tenisa. - Skoro tylko jedna zawodniczka na blisko 40 mln Polaków, czyli Agnieszka Radwańska, osiągnęła coś wielkiego, to nie wierzyłam, że ja mogę być tą kolejną. Podchodzę do życia w dość racjonalny sposób i tak samo oceniam to, co dzieje się wokół mnie. Czasami to podejście staje się zero-jedynkowe i nie jest do końca zgodne z rzeczywistością, bo świat tak nie funkcjonuje. Ale stąd brały się te moje przemyślenia. Jednak cały czas pracowałam, bo lubiłam rywalizację i podobało mi się to, że poza szkołą robię jeszcze coś ze swoim życiem - przyznała Świątek.

Iga Świątek jest nie tylko liderką światowego rankingu WTA. Polka także przełamuje tematy tabu w kobiecym tenisie. W ubiegłym roku jako pierwsza z czołówki powiedziała po porażce, że podczas meczu nie czuła się dobrze z powodu zespołu napięcia przedmiesiączkowego. - Nie chcę wymyślać wymówek czy szukać innych wytłumaczeń. Ciężko o tym mówić, bo wiem, że w sporcie nie zdarza się to często. Ale PMS naprawdę uderzył mnie tego dnia. Mówię to każdej młodej dziewczynie, która nie wie, co się dzieje. Nie martw się, to normalne - mówiła po porażce z Marią Sakkari w WTA Finals w ubiegłym roku.

Iga Świątek przyznała, że nie uważa, żeby robiła coś wyjątkowego, mówiąc otwarcie o PMS. - Zrobiłam to spontanicznie, nie analizowałam, że przełamuję jakieś tabu. Staram się być sobą i czasami wiąże się to z takimi wypowiedziami. Rzeczywiście o PMS czy graniu podczas okresu nie mówi się w sporcie wiele, a to nieodłączny element rywalizacji, więc nie widzę powodu, żeby o tym nie mówić. Jeśli moje wypowiedzi sprawią, że szczególnie młodym tenisistkom, dziewczynkom uprawiającym sport będzie lżej, to jest to tego warte - powiedziała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Polka odniosła się także do tegorocznego finału Rolanda Garrosa, gdy na trybunach pojawił się Robert Lewandowski. - Ucieszyłam się, że Robert Lewandowski przyjechał zobaczyć mój mecz finałowy, bo jest jednym z najlepszych sportowców w historii naszego kraju. Jest też fantastycznym ambasadorem sportu i wzorem dla wielu ludzi. Może dzięki jego wizycie na meczu jeszcze więcej młodych osób zdecyduje się sięgnąć po rakietę? Byłoby świetnie - przyznała Świątek.