Federer spełnił obietnicę. Czekał na to pięć lat. "Najlepszy dzień w moim życiu"

- Panie Federer, czy mógłby pan kontynuować karierę jeszcze przez 8-9 lat, żebym mógł zagrać z panem, gdy zacznę grać profesjonalnie? - takie pytanie przed pięcioma laty zadał Rogerowi Federerowi Zizou Ago, chłopiec wpuszczony na konferencję prasową w trakcie US Open. Federer bez wahania odpowiedział, że tak. Wtedy chłopiec dopytał, czy może traktować słowo tenisisty jako obietnicę. - Obiecuję na paluszek - zaśmiał się wówczas tenisista. Ale słowa dotrzymał.

Mecz z żywą legendą tenisa? Zizou Ago spełnił marzenie

O to zadbała firma Barilla, włoski koncern spożywczy. Spotkanie po latach zorganizowano tak, aby chłopiec niczego się nie domyślił. Całość nagrano, a następnie stworzono fantastyczną reklamę. Materiał spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Kibice są zachwyceni pomysłem.

Na nagraniu widzimy, jak Zizou Ago wraz z trenerem udali się do restauracji w Szwajcarii, gdzie jego fanką okazała się szefowa. Kelner poprosił młodego tenisistę o zdjęcie, a gdy kobieta zjawiła się przy nim, miała na sobie koszulkę z jego podobizną. Chłopiec już wtedy wyglądał na podekscytowanego. - To najlepszy dzień w moim życiu - powiedział do trenera. Nie wiedział jeszcze, że to nie koniec przeżyć.

Kelner zabrał Zizou na pobliski kort. Tam czekał na niego tłum kibiców skandujących jego imię. - Co za niespodzianka, prawda? Wszyscy ci młodzi ludzie będą oglądać cię podczas meczu z wreszcie równym tobie rywalem. Oto niespodzianka dla ciebie - powiedział. I wtedy pojawił się Roger Federer. Chłopiec nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje.

Na ten moment Zizou Ago czekał pięć lat. Ostatecznie Federer i młody kibic nie tylko rozegrali wspólny mecz, ale też zjedli wspólnie posiłek. Naturalnie za produkty odpowiadała firma Barilla.

Roger Federer rozegrał ostatni mecz w lipcu ubiegłego roku. Jego rywalem w ćwierćfinale Wimbledonu był Hubert Hurkacz. Szwajcar przegrał 3:6, 6:7 (4:7), 0:6. Od tego czasu nie wystąpił w żadnym oficjalnym turnieju ATP Tour, ale nie ogłosił końca kariery. W przeszłości odniósł wiele sukcesów. Przez pięć lat z rzędu (2004-2008) triumfował w US Open. Ośmiokrotnie wygrał Wimbledon, raz Roland Garros i sześciokrotnie Australian Open. Jest bezsprzecznie jedną z legend w dyscypliny. Niegdyś jego starcia z Rafaelem Nadalem elektryzowały cały świat.

