Kyrgios wygrał pierwszy turniej singlowy od trzech lat. Dublet Australijczyka

Nick Kyrgios (37. ATP) nie osiadł na laurach po ostatnim znakomitym występie na Wimbledonie, kiedy to dotarł do finału imprezy - w nim musiał uznać wyższość Novaka Djokovica (6. ATP) 6:3, 6:4, 7:6. W pierwszym singlowym występie po wielkoszlemowym turnieju Australijczyk znów dotarł do finału - tym razem podczas ATP 500 w Waszyngtonie. W ostatnim spotkaniu zmierzył się z Yoshihito Nishioką (54. ATP).

Dublet Nicka Kyrgiosa. Australijczyk zwycięża zarówno w singlu, jak i deblu

Było to czwarte starcie obu tenisistów. Poprzednie trzy padły łupem Australijczyka. Podobnie było i tym razem. Spotkanie od samego początku układało się po myśli Kyrgiosa. Już w pierwszym gemie doszło do przełamania Japończyka. Następnie każdy z zawodników pewnie wygrywał swoje podania, dzięki czemu set zakończył się zwycięstwem australijskiego zawodnika 6:4.

W drugiej odsłonie spotkania 27-latek z Canberry poradził sobie jeszcze lepiej. Kyrgios ponownie wyszedł na prowadzenie już po pierwszym gemie, kiedy to podanie stracił Japończyk. Do kolejnego przełamania doszło w dziewiątym gemie spotkania. Nishioka walczył z całych sił, by utrzymać się przy własnym serwisie. Obronił nawet dwie piłki meczowe, ale w decydującym momencie trafił w siatkę z bekhendu. Tym samym uległ zdecydowanie silniejszemu Australijczykowi 3:6 i w całym spotkaniu 0:2.

Za triumf w Citi Open Kyrgios otrzymał 500 punktów do rankingu, dzięki czemu awansował w klasyfikacji o 26 miejsc- z 63 na 37 lokatę. Co więcej, niedzielna wygrana była jego siódmym zwycięstwem w cyklu ATP. Ostatni raz Kyrgios wygrywał przed trzema laty, także w Waszyngtonie. Wówczas pokonał Daniiła Miedwiediewa (1. ATP) 7:6, 7:6.

Jednak triumf w singlu to nie jedyne zwycięstwo Australijczyka na tegorocznym Citi Open. Kyrgios wygrał także w grze podwójnej. W finale 27-letni tenisista w parze z Jackiem Sockiem pokonali duet Ivan Dodig - Austin Krajicek 7:5, 6:4. Dla Kyrgiosa to już czwarty tytuł w deblu w głównym cyklu, a dla Amerykanina 17.