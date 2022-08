Chiński tenisista przerwał mecz i ruszył na pomoc. Amerykanie pod wrażeniem [WIDEO]

Juncheng Shang to bardzo dobrze zapowiadający się chiński tenisista. 17-latek ma na koncie cztery zwycięstwa w turniejach rangi ITF, a ostatni triumf odniósł w tym roku w lutym podczas zmagań w amerykańskim Naples. Chińczyk w ubiegłym sezonie dotarł do finału juniorskiego US Open, w którym musiał uznać wyższość Hiszpana Daniela Rincona. Aktualnie zajmuje 344. miejsce w rankingu ATP.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek ciężko trenuje. Oto dowód

Postawa godna podziwu. Shang przerwał mecz, by pomóc chłopcu od podawania piłek

We wtorek Shang walczył w pierwszej rundzie turnieju ATP Challenger Tour w amerykańskim Lexington. Jego rywalem był 642. zawodnik rankingu ATP, Stefan Dostanic ze Stanów Zjednoczonych. Chińczyk wygrał to spotkanie po trzysetowej walce 6:0, 4:6, 6:3 i awansował do kolejnej rundy. Oprócz świetnej postawy na korcie 17-latek zaprezentował również niezwykłą trzeźwość umysłu. W trakcie trzeciego seta tenisista zauważył, że jeden z chłopców od podawania piłek źle się poczuł. - Wszystko w porządku? - zapytał zawodnik, po czym rzucił rakietę i ruszył na pomoc. Shang wziął chłopca na ręce i przeniósł go do cienia, a później dał mu butelkę wody.

Zverev ujawnił, że cierpi na cukrzycę. "Choruję na to od 4. roku życia"

Postawa Chińczyka spotkała się z entuzjastyczną reakcją kibiców, którzy nagrodzili go brawami. Jego zachowanie nie uszło również uwadze komentatora. - Wspaniały pokaz sportowej rywalizacji i troski - podsumował. Shang swoją dobrą dyspozycję potwierdził w kolejnych spotkaniach. W drugiej rundzie wyeliminował doświadczonego Kazacha Michaiła Kukuszkina (ATP 225), a w ćwierćfinale wyeliminował znacznie wyżej notowanego Rosjanina Romana Safiulina (ATP 124). W półfinale chiński tenisista zmierzy się z Amerykaninem Aleksandarem Kovacevicem (ATP 229).

Agnieszka Radwańska wciąż czuje skutki kariery. "Cały organizm jest nadszarpnięty"