Oficjalnie: Novak Djoković wycofuje się

Stało się to, czego wszyscy się spodziewali. Novak Djoković po deportacji z Australii nie chce przeżywać podobnych historii. Jednocześnie wciąż nie zdecydował się przyjąć szczepionki przeciwko COVID i ma świadomość, że ryzykuje brakiem możliwości startu w niektórych turniejach. Tym razem Djoković nie będzie mógł zagrać w Kanadzie.

Djoković wycofał się

W piątek 5 sierpnia rusza w Montrealu prestiżowy turnieju ATP Masters 1000. Djoković zwyciężał tam cztery raz, ale na piąty triumf będzie musiał poczekać co najmniej rok. Właśnie wycofał się z imprezy. 35-letni Serb nie będzie przylatywał do Kanady nadaremno. Początkowo zgłosił się do turnieju, ale widząc, że kanadyjski rząd nie zmienia zdania w sprawie polityki covidowej, podjął decyzję o rezygnacji.

Wiele wskazuje na to, że triumfatora lipcowego Wimbledonu nie zobaczymy także na kortach US Open. Wielkoszlemowy turniej w Nowym Jorku rusza 29 sierpnia. Na ten moment do Stanów Zjednoczonych nie mogą wjeżdżać niezaszczepieni cudzoziemcy. Jeśli obostrzenia nie zostaną zmienione, a Djoković się nie zaszczepi, 35-latek nie zagra w US Open. W takiej sytuacji straciłby w tym roku aż dwa z czterech turniejów wielkoszlemowych.

Tymczasem w USA powstała petycja, pod którą podpisało się już ponad 50 tys. kibiców. Domagają się dopuszczenia Djokovicia do US Open mimo braku szczepień ze strony Serba. Apelują także do prezydenta Joe Bidena o reakcję.

Wsparcie od trenera

Byłego lidera rankingu ATP (aktualnie prowadzi Danił Miedwiediew) wspiera jego trener Goran Ivanisević. Chorwat był ostatnio obecny na turnieju w rodzinnym Umagu. W rozmowie z lokalnymi mediami doceniał, że impreza odbywała się bez pandemicznych zaleceń. - Nie ma tu testów, masek i innych głupot - przyznał Ivanisević, mistrz Wimbledonu 2001.

Od początku tego sezonu Novak Djoković ma sporo problemów z regularnym występowaniem w zawodowych turniejach. Nie mógł przystąpić m.in. do Australian Open, ATP Cup oraz imprez w Miami i Indian Wells. Zapewne nie pojawi się także 14 sierpnia na starcie turnieju w amerykańskim Cincinnati. Gdyby opuścił również US Open, jego kolejny występ mógłby przypaść dopiero na drugą połowę września. Wtedy to odbędą się reprezentacyjne zawody w ramach Pucharu Davisa.

