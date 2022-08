Smutna sensacja w Waszyngtonie. Hurkacz odpadł już w II rundzie

Forma Huberta Hurkacza była sporą niewiadomą, bo swój ostatni mecz rozegrał podczas Wimbledonu, kiedy w I rundzie niespodziewanie przegrał z Alejandro Davidovichem Fokiną. Ale wróćmy do Waszyngtonu. W pierwszym secie środowego spotkania Hurkacz zanotował aż 11 niewymuszonych błędów i długo nie mógł się przebudzić. Miał problem z odpowiednim wyczuciem swoich forhendów, które często lądowały na aucie lub na taśmie. Polak przegrał pierwszego seta 4:6.

W drugim secie Hurkacz grał już lepiej, był coraz bardziej precyzyjny i groźnie serwował - łącznie zdobył 10 asów. I choć szybko objął prowadzenie 2:1, to nagle zrobiło się 4:4, a później 6:6. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break, który Emil Ruusuvuori wygrał 6(7):6(3). To oznacza, że Hurkacz żegna się z kortami w Waszyngtonie, a przecież we wtorek odpadł także z turnieju debla. Para Hurkacz & Tommy Paul przegrała z Danielem Evansem i Johnem Peersem w swoim pierwszym spotkaniu.

Z kim teraz zagra Ruusuvuori?

Fin w I rundzie odprawił Amerykanina Mackenzie McDonalda 1:6, 6:4, 6:4. A teraz - po odprawieniu Hurkacza - zmierzy się ze zwycięzcą z pary Mikael Ymer (115. miejsce w rankingu) vs. Asłan Karacjew (36.), gdzie zdecydowanym faworytem jest Rosjanin. Choć Fin to dopiero 46. rakieta świata, to w starciu z Polakiem pokazał, że jest zdolny do niespodzianek.

Ranking ATP (01.08.2022):

Daniił Miedwiediew (Rosja) 7625 pkt. Alexander Zverev (Niemcy) 6850 Rafael Nadal (Hiszpania) 6165 Carlos Alcaraz (Hiszpania) 5035 Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5000 Novak Djokovic (Serbia) 4770 Casper Ruud (Norwegia) 4685 Andriej Rublow (Rosja) 3575 Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3445 Jannik Sinner (Włochy) 3395 Hubert Hurkacz (Polska) 3015

...

85. Kamil Majchrzak (Polska) 607

249. Daniel Michalski (Polska) 198

266. Kacper Żuk (Polska) 183