Trener Djokovicia jak sam Novak. Nagle wypalił: Ludzie mają dość tych bzdur

Novak Djoković jest znany nie tylko ze względu na wielkie osiągnięcia w tenisie, ale również przez swoje kontrowersyjne poglądy dotyczące szczepień przeciwko Covid-19. - Mój problem ze szczepionkami polega na tym, że ktoś zmusza mnie do wprowadzenia czegoś do organizmu. Tego nie chcę. Dla mnie to niedopuszczalne. Jak możemy zakładać, że rozwiąże ona nasz problem, skoro koronawirus, z tego co wiem, regularnie mutuje? - powiedział Serb w rozmowie z "The New York Times".

Goran Ivanisević podziela zdanie Djokovicia. "Ludzie mają dość maseczek"

Djoković nie został zaszczepiony, przez co nie mógł wziąć udziału w Australian Open na początku tego roku. Zamiast udać się na korty, Serb został zatrzymany, przewieziony na kwarantannę, a później deportowany z kraju. Ponadto w czerwcu 2020 roku pomimo panujących restrykcji, zorganizował turniej Adria Tour na Bałkanach. Rozgrywki zakończyły się skandalem, ponieważ po ich zakończeniu wielu tenisistów, w tym sam Djoković, zostało zakażonych koronawirusem.

Serb nie zmienił swojego podejścia, co skutkuje także tym, że nie wystąpi na zbliżającym się US Open. Władze Stanów Zjednoczonych wymagają pełnego zaszczepienia od obcokrajowców, którzy chcą wjechać do kraju. Dla zawodnika to spory cios, ponieważ mógłby dogonić Rafaela Nadala pod względem wygranych turniejów wielkoszlemowych. Obecnie Hiszpan ma tylko jeden taki triumf więcej (22).

Jak się okazuje, Djoković otacza się osobami, które mają podobne poglądy. Jego trener Goran Ivanisević przebywał ostatnio w Umagu, gdzie oglądał turniej ATP. Po zakończeniu rozgrywek udzielił wywiadu, w którym wypowiedział się na temat pandemicznych restrykcji. - Finał rozgrywek był naprawdę świetny. Wszystko grzmiało i płonęło. Ludzie byli głodni tenisa na wysokim poziomie. Mają dość testów, maseczek i innych tego typu bzdur. Atmosfera była świetna i mam nadzieję, że wkrótce będziemy świadkami powtórki - powiedział Chorwat w rozmowie ze Sportske Novosti.

Co ciekawe, Ivanisević dwa lata temu zachorował na koronawirusa. O zakażeniu poinformował na Instagramie. Jak widać, przebyta choroba nie nauczyła niczego zarówno Djokovicia, jak i jego trenera.

Ivanisević jest były chorwackim tenisistą. W 2001 roku wygrał Wimbledon. Dobrze radził sobie także w innych turniejach. Trzykrotnie dochodził do ćwierćfinału Austalian Open i Rolanda Garrosa. W 1996 roku zagrał również w półfinale US Open. Karierę zakończył w 2004 roku.

