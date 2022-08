Mistrzyni Wimbledonu zagrała pierwszy mecz po zdobyciu tytułu. I dostała baty

Daria Kasatkina nie mogła złapać rytmu w pierwszym secie tego spotkania. Wtedy znakomita Jelena Rybakina szybko pokazała, że zasłużenie została najnowszą mistrzynią turnieju wielkoszlemowego. Pokonała Kasatkinę w tej partii z 15 winnerami do dwóch przeciwniczki.

Daria Kasatkina wyeliminowała triumfatorkę Wimbledonu

W drugim secie Kasatkina poprawiła swoją grę i zmusiła Rybakinę do dłuższych wymian. W najdłuższym gemie meczu rosyjska tenisistka wciągnęła Rybakinę do gry na przewagi i po pięciu wymianach wreszcie po raz pierwszy przełamała jej serwis i prowadziła 3:1 w partii. Mając przewagę, Kasatkina zaczęła się rozpędzać. Do końca meczu przegrała tylko jednego gema.

Kasatkina zrealizowała swój plan gry. Po popełnieniu 11 niewymuszonych błędów w pierwszym secie, przez resztę meczu popełniła ich zaledwie dziewięć. W obliczu konsekwencji 12. zawodniczki rankingu WTA i jej niezawodnej obrony, triumfatorka Wimbledonu 2022 załamała się, popełniając 36 niewymuszonych błędów w dwóch ostatnich setach.

"Starałam się być przede wszystkim bardziej konsekwentna, ponieważ Jelena jest niesamowitą zawodniczką" - powiedziała Kasatkina, cytowana przez wtatennis.com. "Właśnie wygrała szlema i jest jedną z najbardziej agresywnych zawodniczek w tourze. To, co mogę zrobić, to sprawić, że to straci. To najlepsze, co mogę zrobić".

"W drugim secie byłam w stanie odwrócić losy meczu. Bardzo ważny był gem przy 2:1 i jej podaniu. Zrobiłam przełamanie i po tym wszystko szło po mojej myśli" - dodała rywalka Igi Świątek z półfinału French Open 2022.

"To był ciężki tydzień po Wimbledonie"

Jelena Rybakina przyznała, że mentalnie jeszcze nie doszła do siebie po wielkim sukcesie w Wimbledonie. "Grałam dobrze w pierwszym secie, a potem warunki trochę się zmieniły i myślę, że fizycznie i koncentracyjnie przegrałam całkowicie w końcówce. To był dla mnie dzisiaj naprawdę trudny mecz" - wyznała

"Oczywiście to był ciężki tydzień po Wimbledonie. Miałam wiele spraw do załatwienia, dużo podróżowałam. To nie było łatwe, oczywiście. Nie miałam wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do ciężkiego sezonu. Chciałam tylko przyjechać tutaj i spróbować swoich sił, bo wiedziałam, że przyjeżdżam na bardzo trudny turniej. Tutaj jest tak wiele świetnych zawodniczek i wiedziałam, że mogę zagrać w pierwszej rundzie z kimś z Top 10. Podobnie jak Dasza, która w zeszłym roku grała tu w finale. Jestem po prostu szczęśliwa, że tu jestem i wznowiłam swoje mecze, więc mam nadzieję, że będzie tylko lepiej i lepiej" - dodała jeszcze kazachska tenisistka, która do 2018 roku reprezentowała Rosję.

Daria Kasatkina jest w trakcie jednego z najlepszych sezonów w swojej karierze. W drugiej rundzie zmierzy się z Taylor Townsend. Amerykańska tenisistka zajmuje obecnie 110. miejsce w rankingu WTA.