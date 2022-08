Kilka tygodni temu byliśmy świadkami powrotu po dłuższej przerwie Sereny Williams, a teraz krok w tym kierunku zrobiła jej siostra - Venus. Amerykanka ostatni raz w singlu grała w Chicago 23 sierpnia 2021 roku, kiedy to przegrała z Su-Wei Hseih. Teraz wystartowała w Waszyngtonie, ale nie można powiedzieć o sukcesie.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Iga Świątek nie lubi, gdy ktoś jej mówi co ma robić? Przypominamy wypowiedź z 2018 roku

Venus Williams wróciła, ale zaczęła od przegranej

Była liderka rankingu WTA odpadła bowiem już w pierwszej rundzie. Williams wygrała co prawda pierwszego seta, ale popełniała zbyt dużo podwójnych błędów serwisowych. 11 z łącznie 13 popełniła w dwóch ostatnich setach. W trzeciej partii 23-krotna triumfatora wielkoszlemowych turniejów prowadziła już nawet 4:1. ale potem na korcie zdarzyło się coś niewytłumaczalnego. Venus przegrała pięć kolejnych gemów i roztrwoniła przewagę.

Świątek rozkochała Warszawę, a Polska musi iść drogą Czech

Zapaść rywalki wykorzystała Rebecca Marino, która ostatecznie wygrała 4:6, 6:1, 6:4. Kanadyjka po zwycięstwie zachowała się bardzo ładnie. Podeszła bowiem do siatki i zaczęła brawo swojej utytułowanej rywalce.

"To mój pierwszy mecz [w tym roku], więc nie sądziłam, że zagram dobrze. Po prostu staram się zrzucić z siebie trochę rdzy. To było do przewidzenia. Wszystko, co mogę zrobić, to po prostu zagrać kolejny turniej i grać lepiej" - powiedziała cytowana przez "The Washington Times" tuż po porażce Venus Williams.

Tenisistka przygotowywała się do turnieju z siostrą i byłą partnerką deblową - Sereną. A to nie jest dla nich typowe. "Myślę, że to byłby prawdziwy dreszczyk emocji dla tłumu, aby zobaczyć nas grające razem", powiedziała Venus.

Kolejna okazja do gry dla Venus Williams już od 6 sierpnia. Amerykańska tenisistka otrzymała bowiem dziką kartę i pierwszy raz od 3 lat zagra w Toronto. Udział w tej imprezie zapowiedziała także Serena Williams. Kto wie, być może zapowiada nam się na pojedynek obu sióstr.