Świątek ucieka, a Chwalińska z rekordem. Oto najnowszy ranking WTA

Iga Świątek nie wygrała WTA 250 w Warszawie. Dotarła do ćwierćfinału, gdzie lepsza okazała się Francuzka Caroline Garcia, która wygrała cały turniej. Dzięki swoim wynikom Garcia awansowała w rankingu WTA aż o 13 pozycji. Obecnie zajmuje 32. miejsce w zestawieniu. Świątek wciąż pozostaje niezagrożona na pozycji liderki z dorobkiem 8396 pkt. Powiększyła swoją przewagę nad Anett Kontaveit (4476 pkt). Druga rakieta świata traci do 21-latki blisko cztery tysiące punktów. Trzecie miejsce zajmuje Maria Sakkari (4190 pkt).

Iga Świątek niezagrożona. Chwalińska, Linette, Falkowska z awansem w rankingu WTA

W turnieju w Warszawie wystartowały też dwie inne Polki: Maja Chwalińska i Weronika Falkowska. Nie były to jednak udane zawody, bo obie przegrały z tą samą zawodniczką. Chorwatka Petra Martić najpierw wygrała 7:5, 6:4 z Falkowską, a potem w drugiej rundzie 6:3, 3:6, 6:3 z Chwalińską. Mimo to, obie tenisistki awansowały w rankingu WTA. Po najnowszej aktualizacji Chwalińska zajmuje 160. miejsce (wcześniej 162.), co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Zaś Falkowska znajduje się na 337. pozycji (wcześniej 346.).

Awans w rankingu WTA zaliczyła też Magda Linette, która w tym samym czasie rozgrywała swoje mecze w turnieju WTA 250 w Pradze. Polce udało się dotrzeć do trzeciej rundy. W niej przegrała 5:7, 7:6, 4:6 z Chinką Qiang Wang. Obecnie Linette zajmuje 66. miejsce.

Magdalena Fręch (82. WTA) i Katarzyna Kawa (145. WTA) wciąż znajdują się na tych samych miejscach w zestawieniu. Spadek zaliczyły natomiast Urszula Radwańska (368. WTA - spadek o jedno miejsce), Martyna Kubka (491. WTA - spadek o 19 miejsc), Katarzyna Piter (701. WTA - spadek o 44 miejsca) i Ania Hertel (779. WTA - spadek o dwa miejsca).

Iga Świątek wyrównała wynik Capriati. Na horyzoncie Clijsters i Szarapowa

Ranking WTA. Jak wygląda pierwsza dziesiątka po najnowszej aktualizacji?