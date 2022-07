Rosjanie zachwyceni: Emma Raducanu, gwiazda Wielkiej Brytanii, "jest już prawie nasza"

11 września 2021 roku - to szczególna data dla Brytyjki Emmy Raducanu (10. WTA), która wtedy wygrała swój pierwszy turniej wielkoszlemowy. 19-latka okazała się najlepsza podczas US Open, gdzie wygrała 6:4, 6:3 z Kanadyjką Leylah Fernandez (54. WTA). Tuż po tym sukcesie tenisistka rozstała się ze swoim ówczesnym szkoleniowcem, czyli Andrew Richardsonem. Od tego momentu Raducanu w tourze WTA zaczęła wyglądać nieco gorzej.

Emma Raducanu ma trenera z Rosji. A tamtejsze media piszą wprost. "Prawie nasza"

Emma Raducanu postanowiła dokonać kolejnej zmiany i związała się z nowym szkoleniowcem. Utalentowana Brytyjka rozpoczęła, przynajmniej tymczasową, współpracę z Rosjaninem Dmitrijem Tursunowem. Była 20. rakieta rankingu ATP ma przygotować Raducanu do turnieju Citi Open w Waszyngtonie, zmagań w Toronto i Cincinnati, ale przede wszystkim na tegoroczny US Open. Dmitrij Tursunow wcześniej współpracował z Aryną Sabalenką (6. WTA) czy Anett Kontaveit (2. WTA), z którymi awansował do czołowej dziesiątki światowego rankingu.

Dawniej Emma Raducanu współpracowała z Nigelem Searsem, a po rozstaniu z Andrew Richardsonem za jej wyniki odpowiadał Torben Beltz. Od kwietnia tego roku tenisistka z Wielkiej Brytanii korzystała z rad trenerów z rodzimej federacji tenisowej, w tym Louisa Cayera. Rosyjskie media błyskawicznie zainteresowały się tematem współpracy Raducanu z Tursunowem i wykorzystywały te informacje do celów propagandowych. "Emma Raducanu jest już prawie nasza" - pisał portal sport-express.ru.

Eksperci kompletnie nie rozumieli decyzji Emmy Raducanu z regularnymi zmianami szkoleniowców. - Gdybym ja wygrał turniej wielkoszlemowy, zaczynając od kwalifikacji, to co najmniej do następnego roku nie zmieniałbym trenera. Nie rozumiem tego ruchu z jej strony. Wymieniała już szkoleniowców trzy, cztery albo pięć razy, co jest niewiarygodne. Nie sądzę, by pomysł obrotowych drzwi z trenerami był dobry dla jakiegokolwiek tenisisty - uważał John McEnroe, były znakomity tenisista w studiu Eurosportu.

Anett Kontaveit zrezygnowała ze współpracy z Tursunowem

- Chcę podziękować za bardzo dobrą i pełną sukcesów współpracę. Jestem mu wdzięczna - poinformowała w czerwcu Anett Kontaveit, czyli wiceliderka rankingu WTA, która pod jego wodzą wygrała pięć turniejów, a w dwóch innych doszła do półfinału; choć potem znacznie obniżyła poziom. - Wszystko dlatego, że Tursunow ma rosyjski paszport i trudno mu o wizę. Nie może jeździć na wiele turniejów. Czuję, że nadal potrzebuję trenera, który może mi towarzyszyć i który nie ma wielu problemów praktycznych.