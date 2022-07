Ogromny sukces turnieju Igi Świątek. Zebrano ponad 2,5 miliona zł dla Ukrainy

Głównymi wydarzeniami podczas turnieju były dwa spotkania tenisowe. W meczu miksta Iga Świątek/Martyn Pawelski - Agnieszka Radwańska/Serhij Stachowski lepsza okazała się para liderki światowego rankingu, natomiast podczas pokazowego seta pomiędzy Świątek a Radwańska, triumfowała zawodniczka z Krakowa 6:4.

Ponad 2,5 miliona złotych - tyle udało się zebrać podczas charytatywnego turnieju "Iga Świątek i przyjaciele dla Ukrainy"

Aspekt sportowy nie był jednak najważniejszy podczas wydarzenia. Jego głównym celem było zebranie środków na pomoc dzieciom, które cierpią z powodu wojny w Ukrainie: - Zauważyłam, że ta pamięć przygasła. Wiele zawodniczek, chociażby zdjęło wstążki, które w lutym założyło na dwa-trzy mecze. Uważam, że to trochę niekonsekwentne. Dla mnie to ciężkie, bo nigdy nie wyobrażałam sobie, że wojna może być tak blisko. Urodziłam się w czasach, gdy ta część Europy była spokojna - mówiła przed turniejem lidera światowego rankingu.

Turniej okazał się być sukcesem i udało się zebrać ponad 2,5 miliona złotych, z czego 1 milion przekazała rodzina Johnsonów oraz fundacja New York Jets, 1,5 miliona zebrano podczas samego wydarzenia, a kolejne pół miliona w czasie aukcji charytatywnych, które odbyły się już po meczu. Pieniądze zostaną natomiast przekazane trzem organizacjom: oficjalnemu funduszowi pomocowego Ukrainy United 24, Fundacji Eliny Svitoliny oraz UNICEF Polska.

Na wydarzenie przybyło również wielu znanych gości. Jednym z nich był wcześniej wspomniany Serhij Stachowski - były ukraiński tenisista, który po rozpoczęciu przez Rosję wojny, zdecydował się na powrót do kraju i wstąpienie do armii. - Wciąż wraca do mnie widok z linii frontu. To było więcej, niż się spodziewałem. Miasta nie mają nawet potrzebnej pomocy z zakresu sprzętu medycznego. Z pewnością nie będę w stanie zapomnieć tego, co zobaczyłem, ale mam ogromną nadzieję, że nie będzie mnie to prześladowało - powiedział. Zachwycony przebiegiem i organizacją turnieju był za to inny ukraiński sportowiec Andrij Szewczenko, który podziękował Polakom za wszelką okazaną pomoc. - Jesteście wspaniali, wasza solidarność jest niezwykła.

Wydarzenie było również sukcesem medialnym. W Tauron Arenie obejrzało je kilkanaście tysięcy osób, a także transmitowały je TVP oraz telewizje litewskie i albańskie. Turniej "Iga Świątek i przyjaciele dla Ukrainy" ponownie pokazał, jak bardzo polski sport zaangażowany jest w pomoc Ukrainie. - Iga i Przyjaciele było wydarzeniem sportowym, które dało wszystkim radość przez tenis i pokazało siłę sportu, kiedy ten jednoczy nas ponad podziałami w pomaganiu sobie nawzajem. Ukraino, bądź silna - dodała sędzia meczu charytatywnego Elina Svitolina.

