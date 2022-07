Zachwycona Iga Świątek napisała do kibiców. "Coś niesamowitego"

Wojna w Ukrainie trwa już blisko pięć miesięcy. Przez ten czas do pomocy ofiarom wojennym przyłączyło się wiele osób także ze świata sportu. Jedną z nich jest Iga Świątek, która wraz z zespołem zorganizowała wydarzenie "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy". Inicjatywa okazała się sukcesem.

Iga Świątek komentuje wydarzenie. "Coś niesamowitego"

Po zakończonym wydarzeniu Iga Świątek nie kryła wzruszenia. Na Instagramie zamieściła zdjęcia z fanami i podzieliła się spostrzeżeniami na temat imprezy. "Coś niesamowitego. W sobotę w Krakowie poczułam bardzo mocno to, jak bardzo sport może łączyć i jak wiele dobrego mogę dzięki niemu zrobić" - podkreśliła liderka rankingu WTA.

"Dziękuję wam za obecność i wsparcie inicjatywy. Dziękuję Agnieszka, Serhij, Martyn, Elina i Andrij za to, że byliście i razem pomogliśmy wielu osobom, także podtrzymując pamięć społeczną o wojnie w Ukrainie. Dziękuję mojemu zespołowi, a w szczególności Pauli Woleckiej za pomysł, serce i siły w realizacji. Jestem dumna, szczęśliwa i wzruszona. To był dobry dzień" - dodała Polka.

Pod postem inicjatywę Świątek chwalili też kibice. "Super inicjatywa. Cieszę się, że mogłam dołożyć cegiełkę", "Iga to my dziękujemy za to, że JESTEŚ, bo dzięki Tobie można wierzyć w cuda i oglądać piękno sportu", "Jestem dumna, że my Polacy mamy tak wspaniałego reprezentanta" - to tylko niektóre z komentarzy na profilu Polki.

Iga Świątek zmierzyła się z Agnieszką Radwańską. "Dziewczyny ciągle mają traumę po jej slice'ach"

Podczas imprezy Iga Świątek zmierzyła się z finalistką Wimbledonu z 2012 roku, a więc z Agnieszką Radwańską. Liderka rankingu WTA przegrała 4:6, jednak ważniejsza tego dnia była pomoc poszkodowanej wojną Ukrainie. Mimo to po meczu Świątek odniosła się do wyniku meczu i skomentowała formę Agnieszki Radwańskiej. - Dziewczyny w tourze, z którymi rozmawiam, ciągle mają traumę po twoich slice’ach - powiedziała Świątek do swojej przeciwniczki.

