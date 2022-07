Iga Świątek: Inne tenisistki mają traumę po zagraniach Radwańskiej

Impreza "Iga Świątek i przyjaciele dla Ukrainy" odbyła się w sobotę w krakowskiej Tauron Arenie. Na trybunach stawiło się sporo kibiców, a obecni zawodnicy rozegrali dwa mecze pokazowe. W jednym z nich Iga Światek zmierzyła się z Agnieszką Radwańska. Po zakończeniu sportowej części głos zabrała główna inicjatorka tego przedsięwzięcia, a więc sama Świątek.

Iga Świątek pomaga Ukrainie. "Zebrano już dwa tysiące"

- Chciałam podziękować za takie show, naprawdę nie spodziewałam się, że będzie aż tak efektowne - tymi słowami liderka rankingu WTA rozpoczęła swoją wypowiedź. Dziękowała w ten sposób fanom oraz sportowcom, którzy pojawili się w Krakowie.

Polka podała także kwotę, którą udało się już zebrać w ramach imprezy charytatywnej. Dodała, że licytacje cały czas trwają i można w dalszym ciągu wspierać Ukrainę. - Już udało się zebrać dwa miliony złotych. A jestem przekonana, że tego będzie jeszcze więcej, w czym pomogą kolejne licytacje przez następny tydzień.

Iga Świątek zagrała z Agnieszką Radwańską. "Ciągle mają traumę po twoich slice'ach"

Podczas imprezy Iga Świątek i Agnieszka Radwańska rozegrały między sobą mecz pokazowy. Pierwsza rakieta świata przegrała 4:6 z finalistką Wimbledonu z 2012 roku. - Dziewczyny w tourze, z którymi rozmawiam, ciągle mają traumę po twoich slice’ach - powiedziała Świątek.

Iga Świątek napisała wiadomość do Radwańskiej: Wracaj

Z kolei Radwańska następująco skomentowała szansę gry przeciwko Idze Świątek. - Mecz z pierwszą rakietą świata, duży dla mnie challenge, ale to była też dodatkowa motywacja.

Mecz Świątek z Radwańską był najważniejszym punktem imprezy charytatywnej. Po przegranym meczu Iga Świątek napisała na kamerze słowa dotyczące jej starszej przeciwniczki. "Kto jest za?" - odnosiło się to do potencjalnego powrotu Radwańskiej do profesjonalnego tenisa. - Zdementujmy to od razu. Nie wracam i nie planowałam wracać. Grałam tu sobie debelka legend i przy tym pozostanę, dziękuję - powiedziała jednak od razu finalistka Wimbledonu z 2012 roku.