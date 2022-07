Emocjonalny apel Igi Świątek. Jej słowa zapadną w pamięci wszystkich

W krakowskiej Tauron Arenie odbywa się właśnie turniej charytatywny, podczas którego Iga Świątek i Agnieszka Radwańska rozegrają mecz pokazowy. Całkowity dochód z wydarzenia zostanie przekazany na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie, a szczególności dzieci i nastolatków. Kraj 24 lutego został zbrojnie zaatakowany przez Rosję.

Przed rozpoczęciem turnieju Iga Świątek wygłosiła emocjonalne przemówienie dotyczące sytuacji na Ukrainie: - Za granicą coraz mniej informowano o wojnie. Ja grając turnieje, obserwowałam, co się dzieje. Pamięć o wojnie przygasła. Wiele zawodniczek zdjęło wstążki, które miały na koszulkach przez kilka meczów na początku wojny. Dla mnie to troszeczkę niekonsekwentne - stwierdziła Polka, cytowana przez Onet.

- Urodziłam się w czasach, gdzie w tej części Europy nie było wojny. To było dla mnie bardzo trudne. Musiało minąć sporo czasu, żebym ułożyła sobie to wszystko w głowie. To jest inicjatywa nie tylko moja, ale też całego zespołu, widzę teraz efekt i skala tego wydarzenia bardzo mnie onieśmiela. Mam nadzieję, że będę w stanie grać. Liczę, że pieniądze, które przekażemy po dzisiejszym wydarzeniu, w jakimś stopniu pomogą dzieciom i młodzieży dotkniętym wojną w Ukrainie - dodała.