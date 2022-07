Iga Świątek zawstydziła świat tenisa. "Sama na to wpadła. Jej pomysł"

- Jeszcze zanim Iga została numerem jeden na świecie, to już miała plany, by zorganizować coś dla Ukrainy. Na początku nie wiedziała, co dokładnie z tego wyjdzie. Mówiło się o meczu charytatywnym. Pomysł zmieniał się, a główny problem dotyczył braku odpowiedniego terminu. Impreza odbędzie się w końcu w sobotę w Krakowie, bo nie było jak wcześniej jej zorganizować - tłumaczy Tomasz Świątek, ojciec tenisistki. Impreza w Tauron Arenie odbędzie się pod hasłem "Iga Świątek i przyjaciele dla Ukrainy".

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemnica kortów Wimbledonu. Dlaczego tak bardzo różnią się od innych?

Świątek zaangażowana w sprawy Ukrainy

Polska tenisistka bardzo przeżywa to, co dzieję się w Ukrainie. Od pierwszych dni rosyjskiej inwazji występuje na korcie z naszywką na czapce w kolorach flagi ukraińskiej. Po wygranym finale Roland Garros w Paryżu największe brawa zebrała, gdy odniosła się do tragedii, jaką przeżywają Ukraińcy. Świątek postanowiła wykorzystać swoją popularność w szczytnym celu i zorganizować charytatywne wydarzenie.

- Pierwotny plan był taki, by Iga zmierzyła się z Eliną Switoliną. Z czasem okazało się, że Ukrainka jest w ciąży, więc naturalnie pomysł upadł. Switolina będzie jednak obecna w Krakowie i wystąpi w roli sędziego. Kolejny pomysł był taki, by wykorzystać do tego wydarzenia Agnieszkę Radwańską, to dobry kierunek. Trochę żałuję nawet, że Iga z Agnieszką nie mogły ze sobą rywalizować w rozgrywkach WTA - mówi ojciec liderki rankingu.

W Krakowie wystąpią nie tylko Świątek i Radwańska, ale także zdolny polski junior Martyn Pawelski oraz były ukraiński tenisista Sergiej Stachowski, który na początku inwazji wstąpił do armii. Gościem specjalnym w Tauron Arenie będzie też były znakomity piłkarz Andrij Szewczenko.

Ukraina a władze tenisa

Dopytujemy Tomasza Świątka o to, czy impreza dla Ukrainy ma wsparcie władz światowego tenisa. - To prywatny pomysł Igi. Ona sama na to wpadła. Oczywiście później jej team pospinał wszystko marketingowo. Nie mieszajmy do tego WTA czy Międzynarodowej Federacji Tenisowej - tłumaczy ojciec tenisistki.

Reakcja środowiska tenisowego na inwazję Rosjan na Ukrainę rozczarowuje. WTA i ATP nie zdecydowały się zawiesić rosyjskich i białoruskich tenisistów. Ci mogą występować we wszystkich turniejach, a wyjątkiem był tylko Wimbledon. W odpowiedzi na wykluczenie tenisistów z tych państw Anglicy zostali ukarani przez władze tenisa pozbawieniem punktów za tegoroczną edycję ich wielkoszlemowej imprezy. Rafael Nadal, Novak Djoković, Billi Jean King i inne gwiazdy tenisa krytykowały Wimbledon za wykluczenie Rosjan. Ukraińcy od dawna narzekają, że nie czują wsparcia od tenisistów i działaczy.

- Osobiście uważam, że brakuje większej determinacji w tym, co się dzieje. Z drugiej strony Magda Fręch przyznała niedawno, że czuje się pokrzywdzona i ma rację. Dlaczego pozostali zawodnicy mają cierpieć z tego powodu, że władze tenisa odebrał punkty Wimbledonowi? To niesprawiedliwe. Gdyby punkty pozostawiono, Magda Fręch i Maja Chwalińska zrobiłyby spory skok w rankingu - wskazuje ojciec Świątek. Fręch doszła w tym roku do trzeciej rundy Wimbledonu, Chwalińska do drugiej. Ale nie otrzymały za to żadnych punktów.

Sobotnia impreza dla Ukrainy w Krakowie rozpocznie się o godz. 12. Transmisja w TVP Sport. Pieniądze zebrane z biletów zostaną przekazane na pomoc Ukraińcom. Od lutego w świecie tenisa nikt jeszcze nie wpadł na to, by zorganizować tak poważną imprezę charytatywną w ukraińskiej sprawie. Tym większe uznanie należy się Świątek.

Presja faworytki grającej u siebie

Z Krakowa liderka światowego rankingu uda się do Warszawy, gdzie w poniedziałek rozpocznie się największa w Polsce impreza kobiecego tenisa - BNP Paribas Poland Open. - Bardzo się cieszę, że turniej odbędzie się w Warszawie. Gdy zaczęliśmy planować tegoroczną edycję imprezy, to nie było takiej opcji, że Iga będzie pierwsza na świecie. Słyszę obawy, że córka może nagle nie zagrać. Zapewniam, że wystąpi. Jednocześnie mam też od niej zapewnienie - jak ojciec od córki - że będzie grała od początku do końca w pełni zaangażowana - mówi Tomasz Świątek.

Organizatorzy podkreślają, że ideą turnieju jest promocja tenisa w Polsce. - Główny cel to pomoc wszystkim polskim tenisistkom, które są dalej w rankingu od Igi, by ułatwić im wejście do rozgrywek, by miały szansę zbierać punkty - tłumaczy ojciec liderki rankingu.

Po pandemii brakuje turniejów tenisowych w kalendarzu WTA. Zawodniczki chcą grać w najbardziej prestiżowych imprezach, ale też w tych mniejszych. Szukają punktów, możliwości ogrania. W Warszawie wystąpi 21 tenisistek z najlepszej setki rankingu WTA.

Naomi Osaka wraca i wprowadza zmiany

Główną faworytką będzie oczywiście Świątek. Oczekiwania publiczności będą dla niej prawdopodobnie sporym wyzwaniem, a trzeba pamiętać, że nawet Novak Djoković nie zawsze wygrywa u siebie na kortach w Belgradzie. - To na pewno będzie wyzwanie. Iga sama przyznaje, że czuje presję. Chciałaby dobrze wypaść, ale też nie chce się bardziej napinać. Spełnienie wszystkich oczekiwań jest bardzo trudne - kończy jej ojciec.

Transmisje z turnieju BNP Paribas Poland Open w TVP Sport od poniedziałku.

Anna Wielgosz w półfinale MŚ. I zapowiada rekord. "Jest bardzo dobrze"