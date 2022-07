Przełom Naomi Osaki, wprowadza zmiany. Ważna wiadomość dla Igi Świątek

Naomi Osaka (38. WTA) ostatni raz grała w maju tego roku. Wtedy w I rundzie turnieju wielkoszlemowego, Roland Garros przegrała z Amerykanką Amandą Anisimovą (22. WTA) 5:7, 4:6. Od tamtej pory Japonka nie pojawiła się na korcie i opuściła m.in. Wimbledon.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemnica kortów Wimbledonu. Dlaczego tak bardzo różnią się od innych?

Agnieszka Radwańska w nowej roli. Wielkie wyzwanie. "Nie mogę się doczekać"

Osaka rozstaje się z trenerem

Była liderka światowego rankingu (w styczniu 2019 roku) nie mogła grać z powodu kontuzji Achillesa. Teraz czterokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych (dwa razy Australian Open i tyle samo razy US Open) wraca do gry. Wystąpi w turnieju w Tokio, a potem w prestiżowym US Open. Być może zagra również w turnieju w San Jose, który odbędzie się tuż przed rozpoczęciem US Open.

Na razie Osaka rozstała się ze swoim trenerem. Od trzech lat był nim Wim Fissette. Belg w przeszłości prowadził tak znane i klasowe zawodniczki jak: Belgijka Kim Clijsters (2009–2011), Niemka Sabine Lisicki (2013), Rumunka Simona Halep (2014), Białorusinka Wictoryja Azarenka (2015–2016 i 2018-2020), Czeszka Petra Kvitova (2016), Włoszka Sara Errani (2016), Brytyjka Johanna Konta (2016–2017) oraz Angelique Kerber (2017–2018).

Wim Fissette ogłosił koniec współpracy na Instagramie.

"To był przywilej trenować Naomi od 2019 roku i widzieć, jak wyrasta na mistrzynię, jaką się stała. Zainspirowała całe nowe pokolenie do zakochania się w naszej grze oraz mówienia o tym, w co wierzą, a udział w tej podróży był dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Dziękuję Naomi. Życzę ci wszystkiego najlepszego i nie mogę się doczekać mojego kolejnego rozdziału - napisał trener.

Iga Świątek okradziona z triumfu przez Amerykanów. Ranking popularności

Osaka w tym roku ma bilans: 13 zwycięstw i 6 porażek. W Australian Open odpadła w III rundzie, a w Indian Wells i w Madrycie - już w II rundzie. Jej najlepszy wynik w tym roku to finał turnieju w Miami, w którym przegrała z Igą Światek 4:6, 0:6.