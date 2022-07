Zawrót głowy Igi Świątek. Zmiana goni zmianę. "Nigdy nie miałam takiej sytuacji"

Zaczyna się konferencja prasowa poświęcona przyszłotygodniowemu turnieju WTA w Warszawie i za stołem siedzi kilkoro zaproszonych gości. Jest też miejsce dla Igi Świątek, ale przez pierwsze 20 minut jest ono puste, a dziennikarze mogą zadawać pytania pozostałym uczestnikom spotkania. Prowadzący konferencję zapewnia jednak na wstępie, że liderka światowego rankingu dołączy i w pewnym momencie rzeczywiście wchodzi na salę w towarzystwie dwóch ochroniarzy o groźnych minach. Od tego momentu uwaga dziennikarzy i fotoreporterów koncentruje się już tylko i wyłącznie na 21-latce.

Czysta karta Świątek. Tygodniowy epizod na "mączce"

Jej ostatnim startem był wielkoszlemowy Wimbledon. I nie będzie wspominać go najlepiej - wyraźnie się męczyła na londyńskiej trawie i odpadła w trzeciej rundzie. Tym samym na 37 meczach zakończyła się jej imponująca seria wygranych meczów. Ustanowiła w ten sposób rekord XXI wieku. Do zawodów w stolicy Polski i do drugiej części sezonu przystąpi więc niejako z czystą kartą.

- Czuję się tak samo jak zawsze. Jak przyjeżdżałam na Wimbledon, to nie oczekiwałam, że wygram ten turniej, bo wiem, jakie jest moje doświadczenie na trawie. W pewnym sensie byłam gotowa, że ta seria tam się skończy. Z jednej strony to dla mnie nowe otwarcie, ale z drugiej moje rutyny i przygotowanie pozostanie takie samo. To, co udało mi się osiągnąć w pierwszej części sezonu, to świetna rzecz, ale poradzić sobie z tym - to jest wymagające - przyznaje Świątek.

Ma jednak świadomość, że wszyscy dookoła będą oczekiwać od pierwszej rakiety globu, którą została w kwietniu, że znów zdominuje stawkę. Tym bardziej, że występować będzie do końca roku niemal wyłącznie na kortach twardych, na których czuje się bardzo pewnie. Z przerywnikiem na występ na ziemi, czyli jej ulubionej nawierzchni.

- Moje cele na drugą część roku nie są sprecyzowane. To nowa dla mnie sytuacja i zobaczymy, jak sobie poradzę. Ludzie będą pewnie oczekiwać, że znowu rozpocznę jakąś serię. Ja chciałabym nadal koncentrować się na tym, żeby po prostu mieć przyjemność z gry i nie do końca przejmować się tymi wszystkimi rzeczami naokoło - podkreśla.

Polka nie kryje zaś, że cieszy ją, iż na razie na dłuższy czas odpocznie od kortów trawiastych i będzie mogła się zaprezentować na innych nawierzchniach.

- Bez dwóch zdań. Ale też wiem, że w przyszłym roku powinno mi być łatwiej na trawie. Będę miała większe doświadczenie i sądzę, że też więcej czasu na przygotowania. W tym nie mieliśmy go zbyt dużo, bym się przyzwyczaiła do inną taktyki i dostosowała technikę - wskazuje.

W najbliższych tygodniach od trawy odpocznie, ale to nie znaczy, że będzie jej groziła monotonia. Ostatnio trenowała cały czas na "betonie" pod kątem drugiej części sezonu. Ale już w przyszłym tygodniu czeka ją epizodyczny powrót na ziemię, bo właśnie na niej toczyć się będzie rywalizacja podczas turnieju WTA w Warszawie.

- Myślę, że te zmiany nie wpłyną na moją grę. Choć prawda jest taka, że właściwie nigdy wcześniej nie miałam takiej sytuacji, by na tydzień zmieniać nawierzchnię. Myślę, że to będzie wymagające, ale z drugiej strony przejście z "betonu" na "mączkę" jest dla mnie najbardziej płynne i nigdy nie miałam problemu, żeby się przystosować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie mam w takich sytuacjach zbyt dużego doświadczenia. Ale mam zaufanie do trenerów, że zaplanowali to wszystko w taki sposób, że mimo wszystko będę miała dobrą formę podczas imprezy w Warszawie. Bo jest ona dla mnie bardzo ważna impreza - deklaruje.

Presja grania u siebie. Skoncentrować się na sobie i zignorować rozpraszacze

Przystąpi do niej po krótkim odpoczynku. Tuż po odpadnięciu z Wimbledonem miała kilka dni dla siebie. Była m.in. w Austrii i zapewnia, że udało jej się zregenerować.

- Chociaż od tygodnia jestem w bardzo ciężkim treningu i właściwie to już zapomniałam, jak to jest być na wakacjach. Ale wiem, że ten tydzień przerwy po Roland Garrosie i tydzień po Wimbledonie na pewno przyniesie pozytywny skutek. Może nie teraz, ale pod koniec sezonu. Może przed WTA Finals. To była na pewno dobra decyzja, by zapobiegać kontuzjom - ocenia 21-latka.

Iga Świątek na wyścigu F1. "Bez specyficznych pytań, bo się zbłaźnię"

Pochodzi ona i mieszka w Raszynie, ale od dawna trenuje w Warszawie. W imprezie międzynarodowej w stolicy wystąpi po raz pierwszy od czterech lat. Dotychczas były to jednak turnieje niższej rangi - ITF. W 2018 roku nie pograła w nim zbyt długo - skreczowała już w pierwszej rundzie. Teraz przyznaje, że w tamtym startach poczuła presję związaną z grą u siebie.

- To będzie duże wyzwanie i dużo stresu, bo jednak mowa o grze własną publicznością. Na pewno doping będzie świetny i atmosfera super. Ale dla mnie mimo wszystko najważniejsze jest to, co wydarzy się na korcie. Mam nadzieję, że będę dobrze grać. Liczę też, że wykorzystam teraz to doświadczenie z tutejszych zawodów ITF i będę grała na takim samym poziomie jak zwykle - podkreśla.

I choć w pewnym momencie rzuca, że do każdego turnieju stara się podchodzić z takim samym nastawieniem, to ten będzie dla niej wyjątkowy.

- Mimo wszystko staram się podejść do niego bez oczekiwań. By wybadać, jak się będę czuła i zobaczyć, na ile mogę wykorzystać to, czego się nauczyłam. Czyli skoncentrować się na sobie i nie pozwolić, by rozpraszały mnie te wszystkie rzeczy dookoła. Mam nadzieję, że zagram dobrze i będę grała aż do niedzieli. Chciałabym pokazać też jak najwięcej tenisa ludziom, którzy zazwyczaj nie mają okazji obejrzeć na żywo meczów - dodaje 21-latka.

Zanim zaprezentuje się kibicom na kortach Legii, to w sobotę rozegra pokazowy mecz z Agnieszką Radwańską w Krakowie, z którego dochód zostanie przekazany na pomoc osobom dotkniętym wojną na Ukrainie.