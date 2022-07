Iga Świątek okradziona z triumfu przez Amerykanów. Żenujące widowisko

Amerykańskie nagrody ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award ) są wręczane od 1993 r. Galę organizuje ESPN, a wyróżnienia przyznawane są w kilku kategoriach, m.in. sportowiec i sportowczyni roku oraz najlepszy olimpijczyk i olimpijka. Procedura wygląda tak, że najpierw jury nominuje kilka nazwisk, a potem zwycięzców wybierają widzowie.

W środę na gali w Los Angeles nagrodę dla najlepszej tenisistki otrzymała Emma Raducanu. Brytyjka to mistrzyni US Open w 2021 r. Nominowane były także była liderka rankingu WTA Ashleigh Barty, aktualna pierwsza rakieta świata Iga Świątek oraz finalistka US Open 2021 Leylah Fernandez.

Czy Raducanu zasłużyła?

Jury brało pod uwagę okres od drugiej połowy 2021 r. do połowy 2022 r. W tym czasie Raducanu dokonała spektakularnego osiągnięcia, wygrywając we wrześniu w Nowym Jorku imprezę wielkoszlemową jako pierwsza w historii tenisistka startująca w kwalifikacjach, ale potem grała poniżej oczekiwań, a procent jej zwycięstw w tym okresie wynosi raptem 42 (dla porównania: procent Igi Świątek to aż 87).

Najlepszy wynik Raducanu w tym roku to ćwierćfinał w Stuttgarcie i porażka z Igą Świątek. W Australian Open, Roland Garros i Wimbledonie odpadła na etapie drugiej rundy. Obecnie jest 10. w rankingu WTA, ale tylko dlatego, że w Wimbledonie nie przyznawano punktów i wiele czołowych zawodniczek straciło punkty za zeszły rok (choćby finalistka z 2021 roku Karolina Pliskova, skóra spadła na 15. miejsce).

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że nagrody ESPY to ranking popularności. W innym wypadku na nagrodę zasłużyłaby Iga Świątek, która wygrała w tym czasie sześć imprez z rzędu, w tym Roland Garros i prestiżowe turnieje w Indian Wells i Miami. Od ponad 15 tygodni jest też liderką rankingu WTA. Ash Barty zwyciężyła w tym czasie w Australian Open, Cincinnati i Adelajdzie.

Iga Świątek niedoceniana

Wygrana Raducanu to nie tylko efekt jej zwycięstwa w US Open, ale też konsekwencja jej popularności. 19-letnia tenisistka od września podpisała kontrakty reklamowe z Diorem, Nike, Tiffany & Co., Evian, British Airways, Porsche, Vodafone, czy Wilsonem. Brytyjka w Stanach jest wprost uwielbiana.

Można więc podejrzewać, że gdyby nominację uzyskała jedna z sióstr Williams, prawdopodobnie mogłaby liczyć na wygraną, mimo że czas obu już dawno minął. Dlatego tak trudno byłoby wygrać w tym plebiscycie Idze Świątek. Inna sprawa, że to antenie ESPN podczas tegorocznego Wimbledonu Chris Evert, legenda kobiecego tenisa, przekonywała, że Iga Świątek "nie jest dominującym numerem jeden". Jej słowa o Polce powtórzyła potem Pam Shriver, 20-krotna zwyciężczyni imprez Wielkiego Szlema w deblu.

Nadal i Mbappe najlepsi

Nagrodę ESPY 2022 w kategorii "najlepszy tenisista" otrzymał Rafael Nadal. Nominowani byli także Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime oraz Dylan Alcott (rywalizujący na wózkach). Zwycięstwo Nadala nie jest tak kontrowersyjne jak Raducanu. Hiszpan we wspomnianym okresie wygrał m.in. Australian Open i Roland Garros. Dziwi brak wśród nominowanych mistrza US Open Daniła Miedwiediewa oraz ówczesnego lidera rankingu Novaka Djokovicia.

Najlepszym sportowcem ESPY 2022 wybrany został japoński bejsbolista Shohei Ohtani. U kobiet zwyciężyła amerykańska pływaczka Katie Ledecky. Nagrodę dla najlepszego piłkarza międzynarodowego otrzymał Kylian Mbappe. Nominowani byli także Karim Benzema, Kevin De Bruyne i Sadio Mane.