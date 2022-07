Serena Williams potwierdza. Może dojść do wielkiego starcia z Igą Świątek

Serena Williams po blisko roku przerwy wróciła do rywalizacji podczas czerwcowego turnieju WTA w Eastbourne. Tam w rywalizacji deblowej, w parze z Tunezyjką Ons Jabeur (5. WTA), dotarła do półfinału. Później dzięki "dzikiej karcie" zagrała w wielkoszlemowym Wimbledonie, sensacyjnie przegrywając mecz otwarcia po trzysetowej walce z Francuzką Harmony Tan (118. WTA). Teraz triumfatorka 23. turniejów wielkoszlemowych zaprezentuje się w dwóch kolejnych turniejach.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemnica kortów Wimbledonu. Dlaczego tak bardzo różnią się od innych?

Serena Williams zagra w Toronto i Cincinnati. Czy dojdzie do pojedynku z Igą Świątek?

Gwiazda światowego tenisa aktualnie nie jest klasyfikowana w rankingu WTA. Turnieje za oceanem będą więc szansą na wywalczenie cennych punktów i powrót na listę. Serena Williams realizowanie celu rozpocznie od turnieju WTA w Toronto, który odbędzie się w dniach 8-14 sierpnia. Później rywalizacja tenisistek przeniesie się do Cincinnati, gdzie w dniach 15-21 sierpnia zostanie rozegrany turniej Western & Southern Open. Amerykanka w przeszłości wygrywała już obie imprezy. To właśnie tam dojdzie do możliwości spotkania 40-latki z Igą Świątek (1. WTA), która również zgłosiła się to tych samych zawodów.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Iga Świątek pokazała najnowsze cacko. Robi wrażenie

Polka otwiera listę startową turniejów za oceanem. Obecnie jednak przebywa w Polsce, gdzie już w sobotę 23 lipca rozegra pokazowy mecz z Agnieszką Radwańską w ramach wydarzenia "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy". Później czeka ją start w turnieju WTA 250 w Warszawie (25-31 lipca). Następnie uda się do Ameryki, gdzie zagra we wspomnianych imprezach w Toronto i Cincinnati. Oba turnieje będą stanowić przetarcie przed ostatnimi wielkoszlemowymi zmaganiami w sezonie. US Open zostanie rozegrane w dniach 29 sierpnia - 11 września.

Kasatkina doczekała się odpowiedzi z Rosji. "Ma w planach wyjazd"