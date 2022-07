Iga Świątek i Agnieszka Radwańska trenowały razem. Są gotowe na pojedynek

Pokazowy mecz charytatywny "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy" już w sobotę 23 lipca - w Tauron Arenie Kraków zobaczymy najlepszych polskich i ukraińskich tenisistów, którzy zagrają, by wesprzeć najmłodszych mieszkańców Ukrainy.

W Krakowie 15 000 kibicek i kibiców zobaczy mecz deblowego miksta pomiędzy Agnieszką Radwańską i ukraińskim tenisistą Serhijem Stachowskim oraz Igą Świątek i doskonale rokującym polskim juniorem Martynem Pawelskim. Świątek zmierzy się także z Radwańską na dystansie jednego seta singla, a sędzią główną będzie ukraińska tenisistka Elina Switolina. W Krakowie pojawi się również gość specjalny - legendarny ukraiński piłkarz Andrij Szewczenko, który niedawno był jednym z głównych kandydatów do roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski.

Świątek i Radwańska już trenują. "Gotowe na Kraków!"

Iga Świątek i Agnieszka Radwańska mają za sobą wspólne treningi, przygotowujące je do sobotniego meczu. Będzie to pierwszy występ Świątek od Wimbledonu, który zakończyła ona na III rundzie. Po treningu wspólne zdjęcie zamieściła na Instagramie Radwańska. - Gotowe na Kraków! Kto z Was będzie w sobotę? - zapytała finalistka Wimbledonu sprzed 10 lat.

Na Instagramie Igi Świątek pojawiło się z kolei wspólne wideo z udziałem liderki rankingu WTA i Agnieszki Radwańskiej, na którym obie tenisistki zachęcają do kupna biletów na sobotnie wydarzenie. Wejściówki wciąż można nabyć na stronie Ticketmaster.pl [LINK]. Obie tenisistki ćwiczyły pod okiem Tomasza Wiktorowskiego - obecnego trenera Igi Świątek i byłego szkoleniowca Agnieszki Radwańskiej.

Fani tenisa będą mogli oglądać sobotni pokazowy mecz praktycznie na całym świecie, ponieważ transmisja wydarzenia będzie dostępna za pośrednictwem TVP1, TVP Sport, TVP Polonia oraz na tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Początek o godzinie 12:00.