Fręch oburzona. "To boli zdecydowanie. Nie jesteśmy winni"

Tegoroczny Wimbledon był bardzo udany dla Magdaleny Fręch (86. WTA), która dotarła do trzeciej rundy. Tam lepsza okazała się Rumunka Simona Halep (16. WTA; 4:6, 1:6), ale wcześniej Polka wygrała z Włoszką Camilą Giorgi (28. WTA; 7:6, 7:1) i Słowaczką Anną Karoliną Schmiedlovą (76. WTA; 6:4, 6:4). Gdyby w tym roku byłyby przyznawane punkty za Wimbledon, to Fręch otrzymałaby 130 punktów i awansowała co najmniej o 15 pozycji w rankingu WTA.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiele firm podejmowało próbę stworzenia symulatora tenisa na miarę piłkarskiej FIFY. Jak poradził sobie Matchpoint?

Magdalena Fręch o braku punktów za Wimbledon: To boli

Magdalena Fręch rozmawiała z portalem WP SportoweFakty po zakończeniu Wimbledonu i ubolewała nad tym, że w tym roku nie otrzyma punktów za udział w turnieju. - Brak punktów zdecydowanie boli, a na pewno najbardziej zawodników, którzy osiągnęli wyższe cele albo bronili wielu punktów i nie mieli szansy na ich obronę. Nie będę narzekać, bo III runda zostanie ze mną na zawsze. Uważam, że z perspektywy zawodników lepsze byłoby zachowanie punktów. My, tenisiści, nie jesteśmy niczemu winni - powiedziała.

Tegoroczny występ Magdaleny Fręch był jej debiutem na Wimbledonie. Wcześniej 24-latka kończyła rywalizację już w kwalifikacjach. Fręch jest zachwycona klimatem panującym na tym turnieju. - Anglicy dbają tutaj o każdy, najmniejszy szczegół. Wszyscy są pod krawatem. To pokazuje, że miejsce jest szczególne i odmienne od pozostałych szlemów. Polski tenis nie był nigdy silniejszy. Po Wimbledonie pojawiło się więcej zainteresowania naszą dyscypliną i dokonaniami - dodaje tenisistka.

Mimo braku punktów po Wimbledonie Fręch uważa, że wykluczenie Rosjan i Białorusinów było dobrą decyzją ze strony organizatorów. - To, jaki argument miał Wimbledon, czyli to, żeby nie pokazywać w mediach rosyjskich zawodników, było silnym argumentem. To niełatwa decyzja, ale uważam, że organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Tak właśnie to powinno wyglądać, dopóki wojna trwa - skwitowała 86. rakieta rankingu WTA.