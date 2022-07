Magdalena Fręch ofiarą ataku. Hakerzy zrobili relację live

Magdalena Fręch (86. WTA) wróciła do rywalizacji po krótkiej przerwie po rewelacyjnym Wimbledonie. Polka walczy w Bytomiu o piąty tytuł mistrzyni Polski i jest na najlepszej drodze, żeby to osiągnąć. Pokonała pewnie do tej pory bardzo trzy rywalki, przegrywając jedynie trzy gemy. W półfinale powalczy z Anną Hertel. Obrona mistrzowskiego tytułu nie jest jednak jedynym problemem tenisistki.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiele firm podejmowało próbę stworzenia symulatora tenisa na miarę piłkarskiej FIFY. Jak poradził sobie Matchpoint?

Oszuści włamali się na oficjalne konto Fręch. "Może ktoś miał podobną sytuację?"

Zawodniczka poinformowała o ataku hakerów za pomocą konta na Instagramie. "Moja oficjalna strona na FB została zhakowana! Szkoda, że Facebook pomimo wielu zgłoszeń i potwierdzenia, że rzeczywiście nastąpił atak, nie jest w stanie jej nawet zablokować. Może ktoś miał podobną sytuacje?" - napisała na swoim InstaStory. Do włamania doszło wczoraj, a oszuści za pośrednictwem konta Fręch przeprowadzali relację na żywo z gry w GTA. Póki co Facebook nadal nie zainterweniował w tej sprawie.

Rosjanie reagują na oskarżenie Karacewa. "To jakaś prowokacja"

Za Magdaleną Fręch najlepszy występ w turnieju wielkoszlemowym w karierze. Na kortach Wimbledonu zaliczyła ona świetny debiut w drabince głównej, awansując do trzeciej rundy. Polka w drodze do najlepszego wyniku pokonała Włoszkę Camilę Giorgi (28. WTA) i Słowaczkę Annę Karolinę Schmiedlovą (76. WTA). Dodatkowo Polka awansowała do III rundy debla.

Takie rezultaty pozwoliły jej zarobić w Londynie najwyższą sumę ze wszystkich polskich tenisistów. Przed nią szansa na kolejną solidną wygraną, bowiem suma nagród w tegorocznych mistrzostwach Polski przekroczyła milion złotych. Zwyciężczyni turnieju kobiet otrzyma białego Mercedesa CLA.

Kyrgios ukarany za finał Wimbledonu. Za okrzyki w kierunku polskiej fanki