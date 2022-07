McEnroe tak wierzy w Kyrgiosa, że aż przywołuje Freuda zza światów

Nick Kyrgios (45. ATP) przez lata uchodził za jeden z największych talentów tenisa, który zmarnował na własne życzenie. Często tracił cierpliwość w najważniejszych meczach, przez co stawał się "bohaterem" wielu skandali. Zazwyczaj zaczynało się od wybuchu złości, wyzwisk i niszczenia rakiet, a kończyło na karach finansowych. Tak też było w trakcie tegorocznego Wimbledonu. Jednak tym razem udało mu się dotrzeć aż do finału rozgrywek. I choć postawił twarde warunki Novakowi Djokoviciowi (7. ATP), to ostatecznie niespodzianki nie sprawił - wygrał Serb 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7-3).

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemnica kortów Wimbledonu. Dlaczego tak bardzo różnią się od innych?

John McEnroe wierzy w Nicka Kyrgiosa. "Gdy tylko się o to postara"

Jego występ na Wimbledonie wzbudził podziw wielu ekspertów. Niektórzy uważają, że Nick Kyrgios znajduje się w najlepszym momencie kariery i jest w stanie walczyć o kolejne trofea. Jedynym, co może mu w tym przeszkodzić, jest jego wybuchowy temperament. Takiego zdania jest m.in. legendarny John McEnroe. - Myślę, że Kyrgios prezentuje świetny tenis. Finałowy mecz był doskonałym przykładem tego, co Nick może osiągnąć, jeśli zachowa spokój. Czasami spoglądał na trybuny, krzyczał - nie rozumiem takiego zachowania. Uważam, że zespół powinien mu pomóc, ponieważ czasami Australijczyk jest autodestrukcyjny i w sekundę niszczy to, na co tak ciężko pracował - podkreślił w wywiadzie dla BBC.

Najdłuższy mecz WTA tego sezonu. Aż 234 minuty

Były tenisista poszedł o krok dalej i dał radę Kyrgiosowi. Jego zdaniem Australijczyk powinien udać się do psychoanalityka, który pomoże mu odnaleźć równowagę. - Ten facet nie potrzebuje trenera, bo już gra genialnie, ale dobrze byłoby, aby Zygmunt Freud wyszedł z grobu i wymyślił jakiś sposób na uspokojenie tego faceta na kilka lat, ponieważ może być z niego najlepszy tenisista - oznajmił Amerykanin.

McEnroe odniósł się także do skandalicznych gestów i zachowań, jakich dopuszczał się Kyrgios podczas Wimbledonu. W jednym z meczów Australijczyk splunął w kierunku kibica. W innym kłócił się i obrażał sędziów. Były tenisista rozumie i broni Kyrgiosa, ponieważ mu także w przeszłości zdarzało się zachowywać w równie kontrowersyjny sposób. - To dobry dzieciak, zawodnicy go lubią, jest lubiany w szatni, wykonuje dużo pracy charytatywnej. Ale gnębią go wewnętrzne "demony" - wszyscy boimy się porażki, ale najważniejsze jest to, by jak najlepiej sobie z nią poradzić. Ja też w przeszłości popełniałem wiele błędów i dawałem się ponieść chwili. Powiedziałbym, że jestem dumny z większości tego, co zrobiłem, ale z pewnością są chwile, w których mówię sobie: "Nie musiałem tego robić. To tylko pogorszyło sytuację i sprawiło, że więcej osób wściekało się na mnie lub zaczęło mnie wygwizdywać" - przyznał McEnroe.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Boris Becker dostał pracę za kratkami. Wywołał protest współwięźniów

Jednak zdaniem Amerykanina Kyrgios ma potencjał do zapisania się na kartach historii jako jeden z najlepszych w tej dyscypliny. - Nie wiem, czy Kyrgios ponownie dotrze do finału w przyszłym roku, ale mam nadzieję, że tak. Jeśli opanuje emocje, będzie jednym z najlepszych w tourze. Potrafi grać na niesamowitym poziomie. Jest niewiarygodnie utalentowanym, bardzo inteligentnym i piekielnie groźny zawodnikiem, gdy tylko się o to postara - podsumował były tenisista.