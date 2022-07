Boris Becker dostał pracę za kratkami. Wywołał protest współwięźniów

W kwietniu brytyjski sąd skazał Borisa Beckera na 2,5 roku pozbawienia wolności. Trzykrotnego triumfatora Wimbledonu uznano winnym pogwałcenia ustawy o niewypłacalności. Niemiec miał ukrywać pokaźny majątek po tym, jak ogłosił bankructwo. Wszystko po to, by uniknąć spłaty długów, szacowanych na kilkadziesiąt milionów euro.

Boris Becker dostał pracę za kratkami. Wywołał tym protest współwięźniów

Becker odbywa karę w więzieniu Huntercombe niedaleko Henley w południowej Anglii. Liczy też, że za jakiś czas zostanie deportowany do Niemiec, gdzie system karny jest znacznie łagodniejszy. Jak na razie jednak świetnie odnalazł się w zakładzie, w którym przebywa. "The Sun" informuje, że otrzymał za kratkami posadę nauczyciela. Prowadzi zajęcia z teorii wychowania fizycznego, podczas których opowiada m.in. o zaletach regularnych ćwiczeń i odpowiedniej diety.

Wiadomość o nowej "posadzie" Borisa Beckera to niby nic takiego, a jednak wystarczyła, by jego współwięźniowie, a także ich rodziny, zaczęli protestować. Nie podoba im się, że 54-latek po zaledwie kilku tygodniach odsiadki otrzymał pracę, co ma być przejawem faworyzowania go przez pracowników więzienia. Do zakładu wysyłają listy w tej sprawie.

"Normalnie odsiedziałby lata, zanim dostałby pracę jako nauczyciel. To jest postrzegane jako przywilej. On natomiast dostał tę posadę w ciągu kilku tygodni" - cytuje "The Sun" skargi członków rodzin osadzonych.

Portal express.co.uk podaje natomiast, że Boris Becker nie uważa się za osobę uprzywilejowaną w zakładzie Huntercombe. Zwrócił podobno uwagę na fakt, że odmówiono mu prawa do korzystania z tamtejszej siłowni, wskazując, że trzeba zasłużyć na taki przywilej. Uważa zatem, że jest traktowany jak inni osadzeni.

Jednakże pozwolono Beckerowi śledzić w więzieniu rywalizację podczas Wimbledonu. Niemiec jest podobno zachwycony, że turniej mężczyzn zakończył się triumfem Novaka Djokovicia. Becker był trenerem serbskiego tenisisty w latach 2013-2016.

