Przegrywała 0:6, 0:5 i 0:30. I wtedy włączył się tryb "marsjańska remontada"

Pojedynek Hiszpanki i Białorusinki był jednym z najbardziej emocjonujących w kwalifikacjach do halowego turnieju WTA w Budapeszcie. Marina Bassols kilkukrotnie była o krok od wyraźnego przegrania meczu, ale mimo to zdołała odwrócić losy rywalizacji i odnieść zwycięstwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemnica kortów Wimbledonu. Dlaczego tak bardzo różnią się od innych?

Po finale Wimbledonu Kyrgios może trafić za kratki. "Mój kumpel stukał twoją dziewczynę"

Hiszpanka gładko przegrała dwa pierwsze 11 pierwszych gemów

W pierwszym secie hiszpańska tenisistka nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Przegrała wszystkie gemy przy własnym serwisie i w ciągu zaledwie 23 minut całego seta 0:6. Wydawało się, że znacznie lepiej dysponowana w tym starciu Białorusinka nie odda zwycięstwa i w kolejnych wymianach potwierdzi swoją przewagę.

Do pewnego momentu drugiego seta wydawało się, że tak właśnie będzie. Marina Bassols co prawda postawiła przeciwniczce nieco trudniejsze warunki, jednak i tym razem nie była w stanie się jej przeciwstawić. Przegrała pięć pierwszych gemów, z czego dwa na przewagi. Później wydarzyło się coś, co na kortach ogląda się bardzo rzadko.

Niesamowity powrót i zwycięstwo. "Marsjańska remontada"

Choć w szóstym gemie drugiego seta Hiszpanka przegrywała już 0:30, nagle sytuacja zaczęła się odwracać. Nie dość, że wygrała tego gema, to później zaczęła grać w zupełnie odmieniony sposób. Białorusinka trzykrotnie przegrała przy swoim serwisie i choć miała trzy piłki meczowe, Bassols wszystkie wybroniła i wygrała siedem gemów z rzędu, doprowadzając do remisu w setach.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Trzeci set był bardziej wyrównany. Hiszpańska tenisistka wyszła na prowadzenie 3:0, a następnie 4:1. Julija Hatouka zdołała jednak ją dogonić i doprowadzić do remisu 4:4. Decydujący był dziewiąty gem, w którym Białorusinka przegrała swój serwis. Ostatni gem to już popis Bassols i gładka wygrana.

Takie sytuacje na kortach tenisowych zdarzają się bardzo rzadko. - Nie można się poddawać. Prawda jest taka, że nie myślałam o powrocie, walczyłam o każdy punkt i czułam się nieźle. Kiedy wygrałam, nie mogłam w to uwierzyć - cytuje słowa Bassols dziennik "Marca", który nazwał jej wygraną "marsjańską remontadą". Dzięki wygranej Hiszpanka awansowała do finału kwalifikacji do turnieju WTA w Budapeszcie.

Choć w finale przegrała z Węgierką Fanny Stollar (357. WTA), dostała się do turnieju głównego. Pożegnała się z nim jednak już w pierwszej rundzie po porażce z Amerykanką Bernardą Perą (130. WTA).

Djoković z małymi szansami na ATP Masters. Organizatorzy chcą zmienić regulamin

22-letnia Marina Bassols jak dotąd największe sukcesy osiągała w turniejach rangi ITF. Wygrała ich siedem, z czego dwa w 2022 roku. Była najlepsza w ITF Madryt i ITF Palma del Rio.