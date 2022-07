Żona Novaka Djokovicia mocno: Przestań ciągle rozczarowywać

Novak Djoković (7. ATP) pokonał w niedzielnym finale tegorocznego Wimbledonu Australijczyka Nicka Kyrgiosa (45. ATP) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Tym samym sięgnął już po 21. wielkoszlemowy tytuł w swojej karierze i ściga Rafaela Nadala, który ma o jeden taki triumf więcej. Djoković najbliższą okazję, by dogonić wielkiego rywala miałby podczas startującego za kilka tygodni US Open, jednak raczej nie zobaczymy go w trakcie amerykańskiej imprezy.

Żona stanęła w obronie Novaka Djokovicia. Pokłóciła się ze znanym dziennikarzem

Wszystko przez przepisy USA dotyczące koronawirusa. Zabraniają one osobom niezaszczepionym wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Djoković, jak wiadomo, od początku wybuchu pandemii nie przyjął szczepionki i przy wielu okazjach zaznacza, że nie zamierza tego robić. Z tego też powodu 35-latek opuszcza wiele turniejów. Na początku roku nie został dopuszczony do gry w Australian Open i deportowano go z Australii za brak szczepienia.

Djoković z małymi szansami na ATP Masters. Organizatorzy chcą zmienić regulamin

Historia dalszy ciąg ma po zakończeniu Wimbledonu. Swoje rozczarowanie zachowaniem serbskiego tenisisty wyraził na Twitterze znany amerykański dziennikarz Ben Rothenberg. Zwrócił uwagę na fakt, że Djoković właśnie wziął udział w swojej ostatniej wielkoszlemowej imprezie tego roku. Do US Open nie zostanie dopuszczony. Znów stanie się natomiast twarzą antyszczepionkowców.

"Stany Zjednoczone wymagają szczepień dla obcokrajowców, aby mogli wjechać, a Djoković stanowczo powiedział, że wykluczył szczepienie, umacniając się jako wizerunkowa postać antyszczepionkowców" - napisał Rothenberg. Słowa te zdecydowanie nie spodobały się żonie Djokovicia, Jelenie, która szybko i zdecydowanie odpowiedziała na wpis.

"Przepraszam. Po prostu upewniam się, by zauważono, że TY oznaczyłeś go jako antyszczepionkowca z jakiegoś powodu. On po prostu odpowiedział, jaki jest JEGO wybór" - napisała wyraźnie zdenerwowana kobieta.

Rothenberg nie miał zamiaru pozostawić ostatniego słowa ukochanej Novaka Djokovicia. „Rozumiem, że to jego wybór. Ale mówię też, że jego decyzja, by być tak stanowczym przeciwko szczepionkom, że ogranicza to jego możliwość gry w turniejach, uczyniła go, nieświadomie lub nie, wielką ikoną ruchu antyszczepionkowego. Widziałem to bardzo wyraźnie podczas Australian Open" - ripostował dziennikarz.

"Tworzysz bardzo oceniającą narrację, która pasuje do twojej tezy. Po prostu Novak wybiera to, co jest najlepsze dla jego organizmu" - odpowiedziała Jelena Djoković. Dyskusję zakończyła natomiast słowami, które ewidentnie miały dogryźć Rothenbergowi.

"Dziękuję za podzielenie się swoimi przekonaniami. Mam nadzieję, że nie zostaniesz za nie osądzony. Albo zostaniesz wizerunkową postacią nienawiści i zastraszania. Nigdy nie wiadomo. Jesteś również wpływową postacią, proszę, przestań ciągle rozczarowywać. Chyba że taka jest twoja rola" - napisała.

