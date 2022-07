Djoković z małymi szansami na ATP Masters. Organizatorzy chcą zmienić regulamin

Tegoroczny turniej finałowy ATP Masters odbędzie się w listopadzie w Turynie. Weźmie w nim udział ośmiu najlepszych tenisistów sezonu w klasyfikacji ATP Race. Szanse Novaka Djokovicia na udział w tym turnieju są coraz mniejsze. Władze ATP szukają jednak rozwiązań, które ułatwiłyby Serbowi drogę do występu w Turynie.

Novak Djoković nie zagra w ATP Masters? Władze szukają rozwiązania

Zwycięzca tegorocznego Wimbledonu w najnowszej klasyfikacji ATP Race zajmuje dopiero 10. pozycję. Wynika to głównie z faktu, że w tym roku nie zostały przyznane punkty do rankingu za udział w londyńskiej rywalizacji. Jest to pokłosie decyzji o wykluczeniu z Wimbledonu rosyjskich i białoruskich tenisistów.

Inna sprawa, że Djokovicia sporo punktów kosztował brak udziału w Australian Open. Serb nie mógł wystąpić tam z powodu braku szczepienia na koronawirusa. Z tego samego powodu tenisista nie zagrał w ATP Miami oraz Indian Wells.

Teraz okazuje się, że Serbowi może zabraknąć nieco punktów do udziału w turnieju finałowym sezonu w Turynie. Wystąpi w nim ośmiu najlepszych zawodników klasyfikacji ATP Race. Dziesiąty Djokovć traci obecnie do ósmego Rubleva 310 puntków.

Ranking ATP Race:

Rafael Nadal - 5620 pkt Stefanos Tsitsipas - 3965 pkt Carlos Alcaraz - 3820 pkt Casper Ruud - 3065 pkt Alexander Zverev - 2700 pkt Danił Miedwiediew - 2575 pkt Félix Auger-Aliassime - 2365 pkt Andriej Rublev - 2280 pkt Taylor Fritz - 2060 pkt Novak Djoković - 1970 pkt

Według informacji "L'Equipe" ATP zamierza wprowadzić zmiany w regulaminie po to, aby Serb mógł jednak wystąpić w Turynie. Nowy zapis miałby polegać na tym, że zawodnicy, którzy wygrali Wielkiego Szlema w sezonie oraz zajmują miejsce w czołowej dwudziestce ATP Race mieliby zapewnione prawo startu w finałowej rywalizacji. Gdyby taka zasada rzeczywiście została wprowadzona, to Novak Djoković wystąpi w turnieju w Turynie.