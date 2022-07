Ruszyła kolejna sprzedaż biletów na mecz Igi Świątek i Agnieszki Radwańskiej

Iga Świątek, Agnieszka Radwańska, Serhij Stachowski, Martyn Pawelski w sobotę, 23 lipca zagrają charytatywny mecz pokazowy. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na wsparcie najmłodszych Ukrainek i Ukraińców, których spokojne dzieciństwo zostało przerwane przez okrucieństwo wojny. Sponsorem Głównym wydarzenia jest PZU.

Zobacz wideo Agnieszka Radwańska patrzyła na kort obok, a tam Iga Świątek. "Poczwórna mobilizacja"

- Bardzo doceniamy zaangażowanie Igi Świątek w pomoc dotkniętej wojną Ukrainie i jej wyrazy solidarności z ofiarami rosyjskiej agresji. Jesteśmy dumni z tego, że najlepsza tenisistka, której głównym sponsorem i ubezpieczycielem jest PZU, wykorzystuje swoją światową pozycję i autorytet do realizowania ważnych projektów charytatywnych - mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. Wspieranie Ukrainy jest bardzo istotne także dla całej Grupy PZU, która już od przeszło czterech miesięcy pomaga zarówno pracownikom PZU z Ukrainy, jak i również pozostałym obywatelom zaatakowanego sąsiada. Jako główny sponsor meczu "Iga Świątek i przyjaciele dla Ukrainy" serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Mecz z udziałem Igi Świątek, Agnieszki Radwańskiej i innych zaproszonych gwiazd to więcej niż wydarzenie sportowe - to dołożenie cegiełki do budowania wspólnego dobra - dodaje.

W TAURON Arenie Kraków 15 000 kibicek i kibiców zobaczy mecz deblowego miksta pomiędzy Agnieszką Radwańską i ukraińskim tenisistą Serhijem Stachowskim oraz Igą Światek i doskonale rokującym polskim juniorem Martynem Pawelskim. Najlepsza tenisistka świata, Iga Świątek, zmierzy się także z Agnieszką Radwańską w czasie jednego seta singla. Sędzią główną jest ukraińska tenisistka Elina Svitolina, a w Krakowie pojawi się także gość specjalny - były ukraiński piłkarz Andrij Szewczenko.

- 23 lipca spotkamy się w Krakowie, jednym z polskich miast, które przyjęło wiele Ukrainek i Ukraińców uciekających przed wojną. Jestem bardzo wdzięczna Idze, Polkom i Polakom za tę ważną inicjatywę, która wspiera mój kraj w tych trudnych czasach - mówi Elina Svitolina. Zebrane pieniądze trafią między innymi do mojej fundacji i zostaną przeznaczone na programy wspierające młodych, ukraińskich tenisistów oraz do oficjalnego funduszu pomocowego Ukrainy - United 24, którego ambasadorką jestem.

Dzięki współpracy z Telewizją Polską S.A. fani tenisa będą mogli oglądać pokazowy mecz praktycznie na całym świecie, ponieważ transmisja wydarzenia będzie dostępna za pośrednictwem TVP1, TVP Sport, TVP Polonia oraz na tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Link do sprzedaży biletów jest dostępny na stronie www.igaswiatek.pl. Sprzedaż jest prowadzona przez Ticket Master.

Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany trzem organizacjom, które od początku wojny w Ukrainie wspierają jej najmłodszych mieszkańców. To oficjalny fundusz pomocowy Ukrainy United 24, niosący pomoc medyczną dzieciom za naszą wschodnią granicą, a także UNICEF Polska, który wspiera najmłodszych Ukraińców, przebywających obecnie w Polsce oraz fundacja Eliny Svitoliny, bezpośrednio pomagająca ukraińskim tenisistom i ich rodzinom, którzy uciekają przed wojną. Warto przypomnieć, że inicjatorką i pomysłodawczynią projektu jest sama Iga Świątek.