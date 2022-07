Rosjanie znów pokazali swoją bezczelność. "Wygraliśmy Wimbledon"

Rosjanie czekali z niecierpliwością na sobotni finał kobiecego turnieju na Wimbledonie. Co prawda ich tenisistki ze względu na inwazję zbrojną Rosji na Ukrainę zostały wykluczone z tegorocznej edycji imprezy w Londynie, ale jedną z finalistek była urodzona w Moskwie Jelena Rybakina. 23-latka reprezentuje obecnie Kazachstan.

- Już wiele razy rozmawialiśmy o zakazie dla naszych zawodników. Może być ciekawie, bo jeśli Rybakina wygra Wimbledon, trofeum zostanie przyznane rodowitej Rosjance. To, czego obawiali się Brytyjczycy, może jeszcze się wydarzyć - mówił przed finałem były rosyjski tenisista Andrej Olchowski cytowany przez portal Sport-express.ru.

Prezes rosyjskiego związku tenisa po triumfie Rybakiny: "Wygraliśmy"

I rzeczywiście, wydarzyło się. Rybakina wygrała z Ons Jabeur 3:6, 6:2, 6:2. Natychmiast pojawiły się komentarze, że to porażka organizatorów turnieju. Niby wyeliminowali Rosjan, a turniej wygrała zawodniczka urodzona w Moskwie.

I jak można było się spodziewać, triumf pod triumf Rybakiny podpięli się Rosjanie. I mowa tutaj nie tylko o mediach, ale nawet o prezesie tamtejszej federacji tenisa. Szamil Tarpiszczew, cytowany przez agencję informacyjną "Ria Nowosti", wypalił: - Świetnie, wygraliśmy Wimbledon!

- Musimy pogratulować Rybakinie! To wciąż rosyjska szkoła! Grała z nami przez długi czas, a potem w Kazachstanie – przekonywał w rozmowie z portalem championat.com. Na dodatek wyjawił, że Rybakina ma otwarte drzwi, gdyby chciała zmienić barwy i reprezentować Rosję.

Jelena Rybakina cztery lata temu zmieniła barwy narodowe. Przekonywała, że federacja z Kazachstanu udzieliła jej większego wsparcia finansowego, co skłoniło ją do rezygnacji z rosyjskiego obywatelstwa. - Myślę, że to był bardzo dobry moment, ponieważ oni szukali zawodniczki, a ja szukałam pomocy. Uwierzyli we mnie. To bardzo dobre połączenie. Sprawili, że wszystko było możliwe, abym mogła grać dalej, ciągle się doskonalić. Miałam idealne warunki do rozwoju - powiedziała o swojej decyzji reprezentantka Kazachstanu. Międzynarodowa Federacja Tenisowa zatwierdziła jej decyzję i od tamtej pory Rybakina ma kazachski paszport. Tylko dlatego, że reprezentowała Kazachstan, mogła wystartować w Wimbledonie.