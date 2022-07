Agnieszka Radwańska zarobiła fortunę. Dziewięciocyfrowa kwota. Kosmos

Dla wielu kibiców tenisa informacja o zakończeniu kariery w 2018 roku przez Agnieszkę Radwańską była sporym zaskoczeniem. Popularna "Isia" miała wówczas niespełna 30-lat i zdaniem wielu, mogła jeszcze z powodzeniem rywalizować o najcenniejsze trofea. Krakowianka uznała jednak, że pora powiedzieć stop i zająć się czymś innym. W końcu może uznać się za tenisistkę spełnioną. Przez lata osiągnęła wiele sukcesów na polu sportowym, ale i finansowym.

Agnieszka Radwańska daje przykład jak zarządzać majątkiem. Umiejętnie pomnaża zarobione na korcie pieniądze

Radwańska wygrała aż 20 turniejów rangi WTA. Dwukrotnie grała w półfinale US Open, a w 2012 roku dotarła do wielkiego finału Wimbledonu. Przegrała w nim z Sereną Williams 1:6, 7:5, 2:6, jednak sama gra w tym spotkaniu była wielkim sukcesem. Żadnej Polce od 1937 roku i czasu Jadwigi Jędrzejowskiej, nie udało się dojść tak daleko w wielkoszlemowej imprezie. W tym samym roku Radwańska była też wiceliderką rankingu WTA. Jej wyczyn poprawiła dopiero Iga Świątek.

Agnieszka Radwańska została także pierwszą polską tenisistką, która na zawodowych kortach zarobiła ponad milion dolarów. Jak policzyli dziennikarze "The Sun", w trakcie kariery wzbogaciła się aż o 21 milionów dolarów, czyli około 115 milionów złotych. Krakowianka nie roztrwoniła pieniędzy, jak ma to miejsce w przypadku wielu gwiazd światowego sportu. Bardzo umiejętnie pomnaża swój majątek.

33-latka postanowiła zainwestować w rynek nieruchomości. Dziś jest posiadaczką posiadłości na terenie Polski, ale także w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w Miami. W Krakowie zarządza natomiast kompleksem luksusowych apartamentów na wynajem - Aga Tenis Apartments.

- Nigdy nie wiadomo, jak to będzie. Zwłaszcza że to trudny biznes. Przecież Kraków jest miastem turystycznym, ma wiele hoteli i apartamentów. Ale pomysł był taki, żeby spróbować czegoś nowego. To była duża zmiana w moim życiu - powiedziała w rozmowie z WTA.

Radwańska aktywnie działa także w mediach społecznościowych i prowadzi liczne akcje promocyjne znanych marek. Jako niezwykle rozpoznawalna postać, może liczyć także na wysokie honorarium, gdy tylko weźmie udział w jakimś projekcie. Tak było w przypadku udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Była tenisistka za każdy odcinek otrzymywała aż 20 tysięcy złotych. Całą gażę przeznaczała jednak na cele charytatywne, jako Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF.

