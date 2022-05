Hurkacza poniosło w Rzymie. W drugim secie aż rzucił rakietą [WIDEO]

Hubert Hurkacz podchodził do turnieju ATP 1000 w Rzymie jako dwunasty tenisista na świecie. Polak rozpoczynał rywalizację w stolicy Włoch z Belgiem Davidem Goffinem (ATP 48.). Od początku zapowiadało się na to, że ten pojedynek nie będzie łatwy dla Huberta Hurkacza, ponieważ wcześniej Goffin dotarł do 1/8 finału turnieju w Madrycie, gdzie przegrał po trzech setach z Rafaelem Nadalem. W poniedziałek Hurkacz awansował do drugiej rundy debla z Grigorem Dimitrowem, wygrywając z Ivanem Dodigiem i Austinem Krajickiem po super tie-breaku.

Hurkacz był wściekły po przegranej akcji. Rzucił rakietą o kort

Hubert Hurkacz rozpoczął rywalizację w turnieju ATP 1000 w Rzymie od pojedynku z Belgiem Davidem Goffinem. Mecz od samego początku nie układał się po myśli Polaka, który zmarnował cztery szanse na objęcie prowadzenia w pierwszym secie, a w tie-breaku trzykrotnie przegrał piłkę po swoim serwisie i ostatecznie przegrał 8:10.

W drugim secie Hubert Hurkacz był wściekły. Podczas gema serwisowego Goffina przy stanie 3:3, 0:15 Polak zagrał piłkę w sam róg kortu i tym samym zyskał inicjatywę. Potem Hurkacz zdecydował się na skrót, ale na to zagranie Goffin bez problemu odpowiedział. Kolejne przebicie piłki zakończyło się skutecznym atakiem ze strony Davida Goffina, który objął prowadzenie 30:0 w siódmym gemie. Polak był niezadowolony z tego zagrania i rzucił rakietą o kort. Ta jednak odbiła się w taki sposób, że rakieta z powrotem trafiła do ręki Hurkacza.

Hubert Hurkacz zakończył rywalizację w Rzymie w turnieju singlowym, ale pozostaje w grze w deblu z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Rywalem polsko-bułgarskiego duetu w drugiej rundzie będą Chorwaci - Nikola Mektić oraz Mate Pavić.