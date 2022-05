Iga Świątek rozpoczyna turniej w Rzymie. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA]

Tenisistka z Raszyna w drugiej rundzie włoskiego turnieju zmierzy się z Rumunką Eleną-Gabrielą Ruse. Rywalka Igi Świątek, liderki światowego rankingu WTA, jest sklasyfikowana na 57. pozycji.

WTA w Rzymie: Świątek wchodzi do gry

Iga Świątek podczas tegorocznego turnieju w Rzymie broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Wówczas Polka w finale pokonała 2:0 (6:0, 6:0) Czeszkę Karolinę Pliskovą. Teraz do rywalizacji wkracza od drugiej rundy.

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w Rzymie. Nie spotka się z byłym trenerem

W pierwszej kolejce turnieju w Rzymie Polka otrzymała wolny los. W kolejnym meczu zmierzy się z Eleną-Gabrielą Ruse. W przeszłości obie tenisistki miały już raz okazję zagrać przeciwko sobie. W 2018 roku podczas ćwierćfinału zmagań IFT w Montreux Świątek wygrała z Rumunką 2:1 (2:6, 6:1, 6:2).

Turniej we Włoszech rozgrywany jest na mączce. Liderka rankingu WTA na łamach portalu polsatsport.pl odniosła się do kwestii samej nawierzchni. - Turnieje, w których grałem w tym roku, pokazały mi, że umiem grać lepiej również na twardych kortach. W tej chwili przejście na mączkę jest zupełnie inne. W przeszłości zwykle było to tak: "O, glina, w końcu mogę grać dobrze". Obecnie jest trochę inaczej, ponieważ czuję, że i tak mój poziom był wysoki. Nie uderzyło to mnie tak w tym roku - powiedziała Polka.

WTA w Rzymie. Świątek - Rusa. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Pojedynek Igi Świątek z Eleną-Gabrielą Ruse odbędzie się w środę 11 maja. Mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 15:00. Zwyciężczyni starcia w kolejnej rundzie zmierzy się z lepszą tenisistką z pary María Camila Osorio Serrano - Victoria Azarenka.

Transmisję ze starcia przeprowadzi Polsat Sport, oglądać będzie można także online na Polsat Box Go i urządzeniach mobilnych. Zapraszamy ponadto do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.