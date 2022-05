Iga Świątek nominowana do prestiżowej nagrody BJKC. Każdy może zagłosować

Iga Świątek rozpocznie w środę rywalizację w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Pierwszą rywalką liderki rankingu WTA będzie Rumunka Elena Gabriela Ruse (WTA 57.), która pokonała Amerykankę Shelby Rogers (WTA 48.) 3:6, 6:1, 6:4. Mączka to ulubiona nawierzchnia Polki. - Na mączce czuję się jak ryba w wodzie. Szybko przystosowuję się do tej nawierzchni, bo lubię się ślizgać i przychodzi mi to naturalnie - opowiadała Świątek w rozmowie z TVP Sport.

Iga Świątek nominowana do prestiżowej nagrody Billie Jean King Cup. W nominacjach m.in. kadra Ukrainy

Iga Świątek znalazła się na liście nominowanych zawodniczek do nagrody Billie Jean King Cup Heart Award, która jest przyznawana za wyróżniające się występy i ogromne zaangażowanie w trakcie turnieju. "Grając w swoim pierwszym turnieju jako liderka WTA Iga Świątek zachwyciła kibiców na boisku i poza nim. Odniosła dwa zdecydowane zwycięstwa, co doprowadziło Polskę do pierwszego występu w finałach. Polka znalazła też czas na rozdanie autografów przez 30 minut po meczu" - czytamy przy nominacji Świątek.

W gronie nominowanych w tym roku znalazła się też Czeszka Marketa Vondrousova, Włoszka Jasmine Paolini oraz reprezentacja Ukrainy. W gronie triumfatorek tego głosowania w minionych latach znajduje się m.in. Belinda Bencić, Anett Kontaveit, Simona Halep, Petra Kvitova czy Agnieszka Radwańska. Kibice mogą oddawać głosy na Igę Świątek TUTAJ do godziny 13:00 w poniedziałek 16 maja. Zwyciężczyni będzie ogłoszona dwa dni później w mediach społecznościowych Billie Jean King Cup.

Pierwszy mecz Igi Świątek w turnieju WTA 1000 w Rzymie z Rumunką Eleną Gabrielą Ruse odbędzie się w środę 11 maja nie przed godziną 15:00 na korcie centralnym w Rzymie. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.