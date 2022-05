Dylemat Igi Świątek. "Trudne, ale taki jest tenis"

Iga Świątek wraca po krótkiej przerwie na odpoczynek związany z kontuzją ramienia. Polka nie wystartowała w turnieju w Madrycie, a już w tym tygodniu rozpocznie zmagania w Rzymie. 21-latka w stolicy Włoch będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem. Wówczas pokonała w finale Czeszkę Karolinę Pliskovą 6:0, 6:0.

Iga Świątek w Rzymie staje przed wyzwaniem. "To trudne, ale to tenis"

Występ w Rzymie oznacza grę na mączce, czyli ulubionej nawierzchni Igi Świątek. Liderka rankingu WTA przyznała jednak przed startem imprezy, że tym razem sytuacja jest nieco inna. - Teraz przejście, które muszę wykonać na mączkę, jest zupełnie inne, ponieważ zwykle było tak: "Och, mączka, w końcu mogę dobrze grać". W tej chwili jest trochę inaczej, ponieważ wydaje mi się, że i tak mój poziom był wysoki. - powiedziała Świątek, której słowa cytuje angielski oddział Eurosportu.

"Kłopot" Igi Świątek wynika ze zmiany stylu gry. Polka pod okiem trenera Tomasza Wiktorowskiego zaczęła grać znacznie bardziej agresywnie, co przyczyniło się do sukcesów w turniejach rozgrywanych na twardej nawierzchni. W tym sezonie 21-latka dotarła już do półfinału Australian Open, a także okazała się najlepsza w Dausze, Indian Wells i Miami.

- Na pewno pomógł mi zmienić nastawienie do mojej gry. Zaufałam mu w kwestii tego, by zmienić moją grę na bardziej agresywną, przekonał mnie do tego - powiedziała Polka. - Wcześniej nie sądziłam, że to rodzaj gry dla mnie. W tej chwili czuję, że znaczna część sukcesu, który odniosłam w tym sezonie, była właśnie z powodu tej zmiany - wytłumaczyła tenisistka i dodała, że w Rzymie prawdopodobnie będzie musiała zmienić sposób gry.

- Zobaczymy, jak to będzie działać na kortach ziemnych, ponieważ w zasadzie na nich nie trzeba grać tak agresywnie. Dla mnie to dość dziwne, ponieważ w tej chwili muszę przejść z bardziej agresywnej gry na grę, którą prezentowałam wcześniej. To trudne, ale taki jest tenis. Najważniejszą rzeczą jest prawidłowe dopasowanie - podsumowała Świątek.

Iga Świątek w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie otrzymała wolny los. Rywalizację rozpocznie od drugiej rundy. W niej zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Shelby Rogers (WTA 48.) - Alison Riske (WTA 43.).

