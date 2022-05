Shapovalov nie wytrzymał. Sędzia i kibice wyprowadzili go z równowagi [WIDEO]

Do szokującego incydentu doszło podczas drugiego seta poniedziałkowego meczu pierwszej rundy Italian Open, w którym Shapovalov zmierzył się z Lorenzo Sonego. Ostatecznie Kanadyjczyk wygrał 2:1 (7:6, 3:6, 6:3) i awansował do kolejnej rundy.

Shapovalov wściekły. "Właśnie pokazywałem ci znak"

Drugi set starcia z Sonego nie układał się po myśli Shapovalova. W momencie, w którym Kanadyjczyk walczył o pozostanie w drugim secie, doszło do jego kłótni z sędzią. Denis Shapovalov otrzymał od sędziego ostrzeżenie po tym jak przekroczył siatkę. Chwilę później tenisista wściekł się na arbitra.

- Właśnie pokazywałem ci ślad po piłce - wykrzyczał wściekły Shapovalov do sędziego, broniąc swojej decyzji o przekroczeniu siatki. - Takie są przepisy - odparł sędzia, co jeszcze bardziej zirytowało Kanadyjczyka - Nie, to nie jest, to - rzucił w kierunku arbitra.

Shapovalov w kierunku publiczności: "Shut the f*** up"

Zachowanie kanadyjskiego tenisisty i jego kłótnia z arbitrem nie spodobały się publiczności zgromadzonej w okolicy kortu. Kibice wygwizdali Shapovalova, co wytrąciło go z równowagi. Tenisista nie utrzymał nerwów na wodzy i wykrzyczał niecenzuralne słowa w kierunku publiki po angielsku: "Shut the f*** up" czyli oddając emocje po polsku: "zamknąć, k*** mordy". Scenę doskonale uchwyciła kamera.

Sytuacja z udziałem Kanadyjczyka to nie pierwsze jego kontrowersyjne zachowanie. W 2017 roku został zdyskwalifikowany z Pucharu Davisa po tym jak w gniewie rozbił piłkę i trafił w sędziego, który doznał złamania oczodołu. Z kolei w styczniu po porażce z Rafaelem Nadalem w Australian Open Shapovalov nazwał jednego z arbitrów "skorumpowanym".