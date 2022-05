Chwalińska szczęśliwa po wygranym turnieju. "To był główny cel. Chcę więcej"

W niedzielę 21-letnia polska tenisistka odniosła spory sukces, wygrywając turniej ITF w Pradze o puli nagród 60 tysięcy dolarów. W finale imprezy Chwalińska uporała się w dwóch setach (7:5, 6:3) z reprezentantką Gruzji Ekateriną Gorgodze (118. WTA).

- Cieszę się, że wygrałam cały turniej, bo to był bardzo intensywny i wymagający tydzień, a każdy mecz był ciężki i bardzo wyrównany. Może sama gra nie była jakaś "piękna", ale to mi daje chyba jeszcze większą satysfakcję, że pomimo tego, iż nie czułam się świetnie na korcie, to jednak zdołałam ten turniej wygrać - wyznała tenisistka, cytowana przez WP Sportowe Fakty.

Świetny rok Mai Chwalińskiej

Obecny rok jest dla młodej polskiej tenisistki bardzo udany. Zwycięstwo w Pradze jest jej drugim triumfem w obecnym sezonie, jeśli chodzi o turnieje ITF. W połowie stycznia Chwalińska wygrała imprezę o puli nagród 25 tysięcy dolarów w tunezyjskim Monastyrze. W finale pokonała wówczas Francuzkę Carole Monnet 6:4, 6:4.

Niecały miesiąc później 13 lutego Maja Chwalińska dotarła do finału halowego turnieju ITF w Porto o puli nagród 25 tysięcy dolarów. Wtedy jednak nie zdołała odnieść zwycięstwa, przegrywając w trzech setach z Austriaczką Julią Grabher.

- Bardzo się z tego cieszę, że wracam do pierwszej dwusetki rankingu WTA, bo to mi pozwoli na grę w eliminacjach do Wielkich Szlemów. To był tak naprawdę mój główny cel w tym roku, choć oczywiście chcę więcej i pracuję na więcej. Mam nadzieję, że ten ranking będę dalej poprawiać - dodała tenisistka. Dotychczas najwyżej była w 2019 roku, kiedy to plasowała się na 192. miejscu.

Kolejny sukces Chwalińskiej do kolekcji

Maja Chwalińska od początku kariery wygrała już pięć turniejów rangi ITF. Poza triumfami w Pradze i Monastyrze młoda Polka wygrywała w 2019 roku w trzech turniejach na ceglanych kortach w Polsce - w Bytomiu, Grodzisku Mazowieckim i Warszawie. Ponadto siedmiokrotnie wygrywała turnieje w grze deblowej. Ostatni triumf w parze z Czeszką Jesiką Maleckovą zanotowała na początku maja w Stambule.