Roddick nie może wyjść z podziwu. "Uwielbiam fascynację Igi Świątek Nadalem"

Iga Świątek przeżywa ostatnio świetny okres. Polska tenisistka wygrała cztery turnieje WTA z rzędu (Doha, Indian Wells, Miami i Stuttgart). Nasza reprezentantka od początku kwietnia stała się także liderką rankingu WTA. Dzięki wspaniałej serii 23 zwycięstw z rzędu Świątek plasuje się obok najlepszych zawodniczek w historii.

Roddick podziwia fascynację Świątek Nadalem. "Spróbuj mieć lepszego idola"

Od dawna wiadomo, że Rafael Nadal (4. ATP) jest wzorem do naśladowania dla Igi Świątek. W wywiadzie dla Tennis Channel wspomniał o tym także były tenisista Andy Roddick. - Uwielbiam fascynację Igi Świątek Rafą Nadalem. Spróbuj mieć lepszego idola, który będzie ci doradzał, co jak robić. Uwielbiam także wzajemny szacunek, jakim siebie darzą - powiedział Roddick. To nie jedyne słowa na temat polskiej tenisistki, jakie w ostatnich dniach wypowiedział Andy Roddick. Niedawno porównał ją do... Mike'a Tysona.

Iga Świątek i Rafael Nadal wydają się bardzo podobni do siebie. Oboje są czołowymi zawodnikami w swoich rankingach, ale poza kortem są znani jako miłe i skromne osoby. Ponadto, nasza reprezentantka niedawno wyznała, że postrzega swój plan kariery tak jak Hiszpan. Nie skupia się na biciu kolejnych rekordów, tylko na codziennej pracy.

Rafael Nadal jest uznawany za jednego z najlepszych tenisistów w historii. Wygrał aż 21 turniejów wielkoszlemowych. Niedawno sensacyjnie przegrał ze swoim rodakiem Carlosem Alcarazem (2:6, 6:1, 3:6) w ATP Masters 1000 w Madrycie.

Andy Roddick to były amerykański tenisista. W 2003 roku wygrał Australian Open. Dochodził także do finałów Wimbledonu w latach 2004, 2005 i 2019. W 2012 roku zakończył karierę.