Rywale Carlosa Alcaraza są bezradni. "Nie wiedzą, co mają robić"

W piątek Carlos Alcaraz dzień po swoich 19. urodzinach pokonał hiszpańską legendę tenisa, fantastycznego na nawierzchni ziemnej Rafaela Nadala 6:2, 1:6, 6:3. Dzień później wyższość młodziana musiał uznać lider rankingu ATP Novak Djoković, przegrywając z Alcarazem po niezwykle wyrównanym pojedynku 7:6, 5:7, 6:7. W niedzielnym finale młody Hiszpan postawił "kropkę nad i". Rozbił Alexandra Zvereva 6:3, 6:1, a to oznacza, że w ciągu trzech dni ograł trzech tenisistów z TOP4 światowego rankingu. Alcaraz przez niektórych kibiców jest nawet porównywany do Igi Świątek. Oboje na ten moment dominują w światowym tenisie.

Iga Świątek na czele rankingu WTA. Zmiany w TOP 10

Dzięki zwycięstwu w Madrycie Carlos Alcaraz został najmłodszym zawodnikiem z pięcioma wygranymi turniejami ATP od Rafaela Nadala, który w 2005 roku uczynił to w wieku 18 lat. Jest też tenisistą z największą liczbą wygranych meczów w tym sezonie i lada moment będzie już szóstym tenisistą światowego rankingu. I należy się spodziewać, że to nie koniec, bo 19-letni Alcaraz za dwa tygodnie w wielkoszlemowym Roland Garros w Paryżu będzie jednym z głównych faworytów do wygranej obok ogranych przez siebie w Madrycie Djokovicia i Nadala.

Rosjanie piszą, jak ograć Alcaraza. Trzy wskazówki

Nic więc dziwnego, że 19-latkiem zachwycają się kibice, eksperci i dziennikarze. Rosyjski portal sports.ru pisze wprost: "19-letni Alcaraz jest obecnie najlepszym tenisistą na świecie. Rywale po prostu nie wiedzą, co z nim zrobić". Na poparcie tej tezy przedstawiają fakty. "Alcaraz jest liderem pod względem liczby tytułów w sezonie. Jest liderem pod względem zwycięstw i ma najlepszy stosunek wygranych do przegranych 28:3. Jego statystyki przeciwko pierwszej dziesiątce w 2022 roku są również szalone – 10 gier, 8 zwycięstw, 7 z rzędu. Nawiasem mówiąc, w Madrycie stał się najmłodszym w historii ATP, który pokonał w jednym turnieju trzech przeciwników z pierwszej piątki" – napisano.

Alcaraz miażdży Zvereva w finale. W godzinę. "Jesteś teraz najlepszy na świecie"

Dziennikarze zastanawiają się też, jak pokonać Alcaraza. Prezentują trzy drogi. "Po pierwsze, mieć nadzieję, że będzie się bardzo mylił. Jest to możliwe, ponieważ gra Carlosa jest bardzo ryzykowna. Skorzystał z tego Sebastian Korda w Monte Carlo. Po drugie, zmiażdżyć swoją mocą. Udało się to Matteo Berrettiniemu w Australian Open i Nadalowi w Indian Wells. Ważna uwaga - niewymuszone błędy Carlosa również pomogły. Djoković był także bliski wygranej przez agresję - dobrze serwował i atakował od pierwszej piłki, dobrze budował ataki pozycyjne. Ale nie rozegrał tak całego meczu. Po trzecie, prędkość uderzenia. Dzięki temu Alex de Minaur omal nie pokonał Alcaraza w Barcelonie. Podczas meczu było oczywiste, że czuje się niekomfortowo z tym, jak wcześnie i szybko Alex odbija piłkę. Z drugiej strony okazało się później, że Alcaraz spadł tego dnia ze schodów i nie był pewien, czy w ogóle będzie w stanie grać" – czytamy.

Czy ktoś skorzysta z tych wskazówek na Roland Garros? Na razie Alcaraz nie chce się mylić. Przyznają to nawet rywale. - Obecnie jesteś najlepszym tenisistą na świecie. To świetnie widzieć taką nową supergwiazdę w tenisie - mówił po przegranym finale w Madrycie Alexander Zverev.

Hiszpanem zachwycają się także polscy obserwatorzy tenisa. - Jak Rafa Nadal odejdzie na sportową emeryturę, to Hiszpanie nie będą długo rozpaczać! Carlos Alcaraz to nowy Nadal. Nieprawdopodobna wszechstronność. Ma też mental zwycięzcy. Turbo kozak! – napisał na Twitterze Tomasz Stanisławski.

- Przyszłość nadeszła. Niesamowity tenisista. Jestem ogromnym fanem – przyznał komentator Canal+Sport Marek Furjan.

- "Hiszpańska masakra rakietą tenisową" i nie chodzi mi o Nadala! Alcaraz jest: przygotowany fizycznie perfekcyjnie, gra uniwersalny tenis (siła+kontrola), mentalnie wygląda na cyborga i chce się rozwijać! Wielki zawodnik, a mówimy o 19-latku – zachwycał się komentator Polsatu Sport Dawid Olejniczak.