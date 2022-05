Alcaraz miażdży Zvereva w finale. W godzinę. "Jesteś teraz najlepszy na świecie"

- Obecnie jesteś najlepszym tenisistą na świecie. To świetnie widzieć taką nową supergwiazdę w tenisie - mówił po przegranym finale w Madrycie Niemiec Alexander Zverev. Nic w tym dziwnego - trzeci tenisista rankingu ATP został w niedzielę zdemolowany przez nastoletniego Carlosa Alcaraza.

W piątek Carlos Alcaraz dzień po swoich 19. urodzinach pokonał hiszpańską legendę tenisa, fantastycznego na nawierzchni ziemnej Rafaela Nadala 6:2, 1:6, 6:3. Dzień później wyższość młodziana musiał uznać lider rankingu ATP Novak Djoković, przegrywając z Alcarazem po niezwykle wyrównanym pojedynku 7:6, 5:7, 6:7. W niedzielnym finale młody Hiszpan postawił "kropkę nad i". Rozbił Alexandra Zvereva 6:3, 6:1, a to oznacza, że w ciągu trzech dni ograł trzech tenisistów z TOP4 światowego rankingu.

Emocje tylko przez cztery gemy. Alcaraz rozbił Zvereva w finale w Madrycie

W finale wyrównany mecz trafił jedynie przez cztery pierwsze gemy, w których tenisiści wygrywali swoje podanie. Później Alcaraz zaczął odjeżdżać. W kolejnych trzech gemach oddał rywalowi tylko jeden mały punkt i wyszedł na prowadzenie 5:2, by ostatecznie wygrać pierwszego seta 6:3.

W drugiej partii emocji było jeszcze mniej. Zverev wygrał pierwszego gema, ale już w trzecim został ponownie przełamany do zera. Alcaraz wjechał na autostradę do zwycięstwa i ani na moment nie zwolnił. Tylko ze skończeniem całego meczu miał trochę problemów - zwyciężył dopiero po czwartej piłce meczowej, ale po niej już to nie miało żadnego znaczenia. Wygrał 6:1 i mógł się cieszyć ze zwycięstwa w całym turnieju w swojej ojczyźnie.

Carlos Alcaraz został najmłodszym zawodnikiem z pięcioma wygranymi turniejami ATP od Rafaela Nadala, który w 2005 roku uczynił to w wieku 18 lat. Jest też tenisistą z największą liczbą wygranych meczów w tym sezonie i lada moment będzie już szóstym tenisistą światowego rankingu. I należy się spodziewać, że to nie koniec, bo 19-letni Alcaraz za dwa tygodnie w wielkoszlemowym Roland Garros w Paryżu będzie jednym z głównych faworytów do wygranej obok ogranych przez siebie w Madrycie Djokovicia i Nadala.