Carlos Alcaraz pokonał Djokovicia. 19-latek pisze fenomenalną historię

Niecałą dobę temu pisaliśmy o sensacyjnej wygranej 19-letniej nadziei hiszpańskiego tenisa. Carlos Alcaraz pokonał w ćwierćfinale Rafaela Nadala 6:2, 1:6, 6:3. Młody tenisista zapisał się już w historii, stając się pierwszym zawodnikiem U20, który ograł legendę tenisa na kortach ziemnych. Do tego zmagał się nie tylko z dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem, ale też z kontuzją kostki.

Carlos Alcaraz wspina się na szczyt. Djoković pokonany po ponad trzech godzinach walki

Kolejny etap turnieju ATP 1000 Master w Madrycie miał być jeszcze trudniejszy. W półfinale na Carlosa Alcaraza czekał Novak Djoković, lider światowego rankingu ATP. I rzeczywiście oczekiwania stały się rzeczywistością. 19-latkowi udało się wygrać dopiero po trzech setach, które przełożyły się na ponad 3,5-godzinną walkę.

Djoković już w pierwszym secie zrozumiał, że nie będzie to łatwa rywalizacja. Serb zaczął od przegranego serwisu, a chwilę potem Alcaraz prowadził już 2:0. Prowadzenie utrzymywał do ósmego gema, gdy Djokoviciowi udało się wyrównać na 4:4. Walka wciąż trwała i zakończyła się tie-breakiem, w którym lepszy okazał się lider rankingu, który miał aż cztery piłki setowe.

Drugi set przebiegał niemalże identycznie, z tą różnicą, że zawodnicy nie potrzebowali już tie-breaka, aby wyłonić zwycięzcę. W ostatnim gemie Novak Djoković przegrał po własnym serwisie, co pozwoliło Alcarazowi wygrać 7:5. Zdecydowanie najbardziej zacięta była trzecia część tego starcia. Trwała najdłużej, bo półtorej godziny. Djoković przebył w tym secie drogę z piekła do nieba, bo udało mu się obronić piłkę meczową i wyrównać wynik na 5:5. To nie wystarczyło jednak, aby pokonać 19-letniego Hiszpana w tie-breaku. Ostatecznie partia zakończyła się wynikiem 7:6 dla Alcaraza.

Carlos Alcaraz zapisał się w historii tenisa. 19-latek stał się 12. zawodnikiem, któremu udało się pokonać legendy Rafaela Nadala i Novaka Djokovicia w jednym turnieju ATP. Teraz tenisista czeka na swojego przeciwnika w finale turnieju w Madrycie. Będzie nim ktoś z pary Stefanos Tsitsipas - Alexander Zverev. Półfinał z udziałem obu zawodników odbędzie się w sobotę o godz. 22:00 czasu polskiego.