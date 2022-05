Ustawiali mecze, zostali skazani. Surowe kary dla sześciu tenisistów

Międzynarodowa Agencja ds. Uczciwości Tenisa działa od 2008 roku i zajmuje się badaniem, czy w rozgrywkach tenisowych wszystko jest zgodne z prawem. Organizacja, która powstała z inicjatywy czterech turniejów wielkoszlemowych, WTA, ITF oraz ATP jest niezależna i ma możliwość nakładania sankcji bądź kar finansowych lub zabrania zawodnikom udziału w rozgrywkach. ITIA po pięciu latach zakończyło dochodzenie ws. sześciu hiszpańskich tenisistów, którzy ustawiali mecze.

Hiszpańscy tenisiści skazani za ustawianie meczów. Śledztwo trwało od 2018 roku

Międzynarodowa Agencja ds. Uczciwości Tenisa (ITIA) opublikowała oficjalny komunikat, w którym poinformowała o zakończeniu śledztwa ws. sześciu hiszpańskich tenisistów, którzy ustawiali mecze. Zdecydowanie najbardziej dotkliwą karę otrzymał Marc Fornell Mestres, który dawniej był sklasyfikowany na 236. miejscu w rankingu ATP. 40-latek ustawił aż 36 z 47 spotkań, w których zagrał do 2018 roku, za co otrzymał grzywnę w wysokości 250 tysięcy dolarów (200 tysięcy w zawieszeniu), a dodatkowo otrzymał zakaz gry na 22 i pół roku.

Pozostała piątka, czyli Jorge Marse Vidri (ex ATP 562.), Carlos Ortega, Jaime Ortega, Marcos Torralbo oraz Pedro Bernabe Franco nie mogą występować w zawodach przez co najmniej siedem lat. Łączna grzywna dla wspomnianej piątki wynosi ponad 500 tysięcy dolarów. - Zakończenie tego śledztwa to ważny moment dla tenisa w walce z korupcją. Przesłanie jest jasne: ustawianie meczów może prowadzić do kary pozbawienia wolności, a dodatkowo zakończy Twoją karierę tenisową - komentuje Jennie Price, przewodnicząca ITIA. Tenisiści zostali także skazani na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu.

ITIA współpracowała w latach 2018-2022 z hiszpańskimi organami ścigania i branżą bukmacherską dzięki pomocy Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczciwości Zakładów (IBIA). - To jedna z najważniejszych infiltracji tenisa przez zorganizowaną przestępczość. Ustawianie meczów jest przestępstwem. Musimy podziękować naszym zespołom dochodzeniom, hiszpańskim służbom oraz branży bukmacherskiej, które doprowadziły do zamknięcia sprawy - uważa Jonny Gray, dyrektor generany ITIA.