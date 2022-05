Niespodzianka w meczu polskich tenisistek we Francji. Linette przegrała z Fręch

Magda Linette (56. WTA) oraz Magdalena Fręch (88. WTA) w swoich dwóch poprzednich meczach w turnieju, nie straciły seta. Linette pokonała Francuzkę Jessikę Ponchet (193. WTA) 7:6, 6:3 i Niemkę Tamarę Korpatsch (109. WTA) 7:5, 6:2. Natomiast Magdalena Fręch okazała się lepsza od dwóch Francuzek: Leolii Jeanjean (222. WTA) 6:1, 6:3 i Diane Parry (97. WTA) 6:3, 7:5.

Starcie Polek dla Fręch

W bezpośrednim starciu polskich tenisistek, faworytką była wyżej sklasyfikowana, 30-letnia Magda Linette, która w tym turnieju była rozstawiona z numerem drugim (z jedynką startowała Amerykanka Madison Brengle, ale odpadła w ćwierćfinale). To Linette miała bardzo dobry początek spotkania. Po dwóch wygranych gemach z rzędu bez straty punktu, objęła prowadzenie 3:1. Chwilę później obroniła trzy break-pointy i wygrywała 4:1. Od tego momentu zdecydowanie lepiej zaczęła jednak grać 24-letnia Magdalena Fręch. Wygrała trzy gemy z rzędu, przełamując rywalkę do 0. Przy stanie 5:5, Linette znów przegrała swój serwis do 15. Chwilę później Fręch wygrała seta.

W drugiej partii wciąż bardziej regularna była Fręch, a Linette popełniała zbyt dużo niewymuszonych błędów. W trzecim gemie wyżej sklasyfikowana w rankingu Polka obroniła trzy break-pointy. W kolejnym gemie, po szczęśliwym skrócie (piłka po taśmie wylądowała na stronie Fręch), sama miała szansę na przełamanie, ale popełniła błędy w trzech akcjach z rzędu. W piątym gemie Fręch zmarnowała aż sześć break-pointów, ale za siódmym razem jej się już udało (po błędzie z forhendu Linette). Tylko kilka minut cieszyła się z prowadzenia, bo Linette zaczęła być skuteczniejsza. Błyskawicznie odrobiła straty, a potem wygrała siódmego gema na przewagi. W efekcie doszło do zaciętej końcówki i tie-breaka. W nim zdecydowanie lepsza była Linette. Od stanu 1:2, wygrała sześć akcji z rzędu!

W trzecim secie zdecydowanie lepsza była Fręch. Już w czwartym gemie przełamała Linette, a potem ani razu nie straciła swojego podania. W dodatku w ósmym gemie znów odebrała serwis rywalce, a mecz zakończyła efektownym minięciem z forhendu.

Fręch w półfinale zmierzy się z lepszą z meczu: Anna Blinkowa (Rosja, 135. WTA) - Bernarda Pera (USA, 100. WTA). W drugim spotkaniu o finał Belgijka Maryna Zanevska (70. WTA) zmierzy się z Brazylijką Beatriz Haddad Maia (65. WTA).