Djoković powrócił do awantury przed Australian Open. "Nie byłem sobą"

Na początku 2022 roku media na całym świecie żyły sprawą Novaka Djokovicia (ATP 1.) i Australian Open. Lider światowego rankingu postanowił nie przyjmować szczepionki przeciwko koronawirusowi i przyleciał do Australii na pierwszy turniej wielkoszlemowy w sezonie. Ostatecznie władze Australii anulowały jego wizę i Serb został deportowany. Djoković wrócił do gry w cyklu ATP dopiero pod koniec lutego w turnieju w Dubaju. Wcześniej Novak Djoković nie został dopuszczony do turnieju Indian Wells, także z powodu braku szczepienia na COVID-19.

Zobacz wideo "Djoković jest największym sportowcem w naszym kraju. Wszyscy jesteśmy po jego stronie"

Novak Djoković wraca do wydarzeń z Australii. "Konsekwencje były ogromne"

Novak Djoković rozmawiał z Tennis Channel przed meczem z Hubertem Hurkaczem (ATP 14.) w ćwierćfinale turnieju ATP w Madrycie. Serb wrócił wspomnieniami do wydarzeń z początku roku w Australii i opowiedział, jak się wtedy czuł. - Nie doszacowałem tego, co mnie tam spotkało. Najpierw wróciłem do domu i zachowywałem się tak, jakby nic się nie stało. Potem jednak zdałem sobie sprawę, jak bardzo to na mnie wpłynęło. Konsekwencje były ogromne. Wszystko, co wydarzyło się w Australii, poruszyło mnie emocjonalnie i psychicznie - powiedział.

Turniej w stolicy Hiszpanii jest czwartym dla Novaka Djokovicia w tym sezonie. Na początku lider światowego rankingu wystąpił w turnieju w Dubaju, gdzie dotarł do ćwierćfinału. Tam jednak przegrał w dwóch setach z Czechem Jiri Veselym (ATP 72; 4:6, 6:7). - W pierwszych meczach w tym roku nie byłem sobą. Byłem po prostu bardzo zdenerwowany - dodał Djoković. Od tego momentu Serb przegrał dwa z siedmiu meczów - 3:6, 7:6, 1:6 w II rundzie w Monte Carlo z Alejandro Davidovichem Fokiną (ATP 29.) i 2:6, 7:6, 0:6 z Andriejem Rublowem (ATP 8.) w finale turnieju w Belgradzie.

Hubert Hurkacz będzie rywalizował z Novakiem Djokoviciem o półfinał turnieju ATP w Madrycie. W przypadku wygranej Polak zagra z jednym z Hiszpanów - Rafaelem Nadalem (ATP 4.) lub Carlosem Alcarazem (ATP 9.). - Mamy taktykę, trzeba spróbować zagrać przeciw Novakowi tak jak ostatnio w Paryżu. Oczywiście nawierzchnia będzie inna i weźmiemy to pod uwagę - opowiadał Craig Boynton, trener Hurkacz w rozmowie z Sport.pl.

