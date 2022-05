Hurkacz - Djoković na korcie centralnym. O której wielki bój o półfinał? [TRANSMISJA]

Pomimo świetnej formy Hubert Hurkacz nadal czeka na pierwszy triumf w tym sezonie. Polak obiecująco rozpoczął tegoroczne zmagania w turnieju ATP 1000 Masters w Madrycie. W pierwszej rudzie 25-latek pokonał Boliwijczyka Hugo Delliena (81. ATP) 7:5, 6:7, 6:3. Na kolejnym etapie rozgrywek Hurkacz wyeliminował Alejandro Davidovicha Fokinę (29. ATP) 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). Awans do ćwierćfinału zapewniło mu czwartkowe zwycięstwo z Dusanem Lajovicem (77. ATP) 7:5, 6:3. W półfinale hiszpańskiego turnieju Polak zmierzy się z numerem jeden tenisa Novakiem Djokovicem.

Hubert Hurkacz - Novak Djoković. Szansa na przełamanie złej passy

25-latek stoi przed arcytrudnym zadaniem w ćwierćfinale turnieju. Choć Serb w ostatnim czasie nie spisywał się najlepiej, to można odnieść wrażenie, że powoli wraca do optymalnej formy. Na to wskazują, chociażby wyniki osiągane w tegorocznej imprezie w Hiszpanii. W pierwszym meczu dwudziestokrotny triumfator wielkiego szlema dość pewnie pokonał Gaela Monfilsa (21. ATP) 6:3, 6:2. Z kolei do ćwierćfinału 34-latek awansował po wycofaniu się z rywalizacji Andy’ego Murraya. Szkot zrezygnował z dalszych występów z powodu problemów zdrowotnych.

Piątkowe starcie będzie czwartym spotkaniem obu tenisistów w historii. Jak dotąd wszystkie mecze kończyły się zwycięstwem Serba. Hurkacz stoi przed szansą przełamania złej passy w rywalizacji z liderem rankingu ATP. W taki rezultat wierzy Wojciech Fibak, który przekonuje, że piątkowe popołudnie może należeć do Polaka.

Hurkacz - Djoković. Gdzie i kiedy oglądać starcie o półfinał ATP 1000 Masters w Madrycie? Transmisja TV, stream online

Mecz Polaka z Serbem odbędzie się w piątek 6 maja około godziny 14:00. Transmisję z rywalizacji, będzie można zobaczyć w Polsacie Sport oraz w serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

