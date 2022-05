Hubert Hurkacz - Novak Djoković w Madrycie. Gdzie oglądać? [Transmisja TV, stream online]

Hubert Hurkacz (ATP 14) w obecnym sezonie radzi sobie o wiele lepiej na kortach ziemnych niż miało to miejsce rok temu. Polski tenisista dzięki wygranej z Dusanem Lajoviciem (ATP 77) 7:5, 6:3 awansował do ćwierćfinału turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie. 25-latek dokonał tego drugi raz na mączce. Wcześniej osiągnął ten sam etap w Monte Carlo, lecz tam przegrał w starciu z Grigorem Dimitrowem (ATP 20).

Hubert Hurkacz zmierzy się z Novakiem Djokoviciem. Pokona wyżej notowanego rywala?

Teraz zadanie stojące przed Hurkaczem zdaje się być o wiele trudniejsze. Polak zmierzy się bowiem z Novakiem Djokoviciem (ATP 1), który awansował do kolejnej rundy po wycofaniu się z meczu Andy’ego Murraya. Wcześniej rozegrał tylko jedno spotkanie, gdzie pokonał Gaela Monfilsa (ATP 21) 6:3, 6:2. Serb w ostatnim czasie nie spisywał się najlepiej, jednak można odnieść wrażenie, że powoli wraca do optymalnej dyspozycji. W Monte Carlo odpadł już w pierwszej rundzie, lecz podczas turnieju w Belgradzie udało mu się dojść do finału, gdzie pokonał go Andriej Rublow (ATP 8).

Hurkacz nadal walczy o powrót do czołowej dziesiątki rankingu ATP. Polak nie miał zbyt wielu punktów do obrony z poprzedniego sezonu, więc jeżeli zdołałby zachować dobrą formę i kontynuował dobrą grę na kortach ziemnych, to zrobiłby duży krok w tym kierunku.

25-latek nie ukrywa, że poprawa gry na mączce była jednym z jego priorytetów w ostatnim czasie i względem poprzedniego sezonu, rzeczywiście widać poprawę: - Już teraz czuję, że lepiej poruszam się na mączce. To zdecydowania pomaga w dojściu do piłek. Zagrywam też o wiele mocniej, bowiem mam więcej czasu, to zdecydowanie pomaga. Ogólnie staram się rozwijać na kortach ziemnych - mówił niedawno Hurkacz.

Hubert Hurkacz - Novak Djoković. Gdzie i kiedy oglądać mecz? Transmisja TV, stream online

Ćwierćfinałowe starcie turnieju ATP Masters 1000 pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Novakiem Djokoviciem zaplanowano na piątek 6 maja i powinno rozpocząć się o godzinie 14:00. Polak zmierzy się z Serbem na korcie centralnym. Do tej pory obaj zawodnicy mierzy się ze sobą trzy razy i każde z tych spotkań wygrywał lider światowego rankingu. Transmisję tego spotkania będzie można zobaczyć w Polsacie Sport oraz w serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.