Agnieszka Radwańska zagra w Wimbledonie? Polka rozbudziła nadzieje

Agnieszka Radwańska ogłosiła zakończenie profesjonalnej kariery dokładnie 14 listopada 2018 roku, po długich zmaganiach z kontuzją stopy. Od tamtej pory była wiceliderka rankingu WTA zajęła się przede wszystkim działalnością biznesową oraz charytatywną. Wystąpiła także m.in. w "Tańcu z Gwiazdami".

Radwańska rozbudziła nadzieje. Znów zagra na Wimbledonie?

Pomimo niemal czterech lat, które upłynęły od zakończenia kariery przez Agnieszkę Radwańską, fani nadal mają cichą nadzieję na jej powrót. Do tej pory 33-latka występowała tylko w meczach pokazowych, często wraz ze swoim mężem Dawidem Celtem. W czwartek tenisistka wzbudziła ponownie entuzjazm wśród kibiców tajemniczym wpisem na Instagramie.

- Do zobaczenia na SuperLIGA Tenis i Wimbledonie - napisała Radwańska pod zdjęciem z treningu. Opatrzyła je także tajemniczymi hasztagami: #debel i #powrótnakort. Pod wpisem 33-latki od razu pojawiła się lawina komentarzy, w których fani spekulują na temat jej powrotu i to jeszcze na tak prestiżowy turniej jak Wimbledon.

Póki co nie wiadomo, o co dokładnie chodzi we wpisie Agnieszki Radwańskiej. Wątpliwy wydaje się jej powrót do rywalizacji w turnieju singlowym. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest występ w tzw. turnieju legend Wimbledonu, w którym byłe gwiazdy tenisa mierzą się ze sobą deblu. Rywalizacja wraca w tym roku po długiej przerwie spowodowanej pandemią. Ostatnia edycja odbyła się w 2019 roku, a triumfowała w niej para Cara Black - Martina Navratilova.

Przy okazji Radwańska zapowiedziała także występ w SuperLiga Tenis, czyli rozgrywkach ligowych o tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Początek rozgrywek zaplanowany jest na 29 maja.