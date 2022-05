Djoković już czeka na Hurkacza. Awans bez wychodzenia na kort

Hubert Hurkacz (14. ATP) w środę wygrał z rewelacją ostatnich tygodni Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną (29. ATP) 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) i awansował do 1/8 finału. W niej zmierzy się z Serbem Dusanem Lajoviciem (77. ATP).

Hurkacz zagra z Djokoviciem?

Wiadomo już, kto będzie ewentualnym rywalem Polaka w ćwierćfinale. Jeśli Hurkacz pokona Lajovicia, to w walce o półfinał w hitowym pojedynku zmierzy się z liderem światowego rankingu - Serbem Novakiem Djokoviciem. 20-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych do ćwierćfinału awansował bez gry. Jego rywal w 1/8 finału - Szkot Andy Murray (78. ATP) z powodu choroby, wycofał się bowiem z turnieju.

- Niestety Andy Murray nie może zagrać na korcie Manolo Santana z powodu choroby. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia! Zamiast tego Andriej Rublow i Daniel Evans otworzą grę na korcie centralnym - napisali organizatorzy turnieju.

Wcześniej Djoković w Madrycie pewnie pokonał Francuza Gaela Monfilsa (21. ATP) 6:3, 6:2. Wcześniej Serb po powrocie na korty po blisko dwumiesięcznej przerwie, awansował do finału turnieju w Belgradzie. Przegrał w nim z Rosjaninem Andriejem Rublowem (8. ATP).

Rok 2022 jest bardzo wyjątkowy dla Novaka Djokovicia. Z powodu braku szczepień Serb zagrał do tej pory tylko w czterech turniejach. Nie wystąpił w styczniowym wielkoszlemowym Australian Open. Australijczycy deportowali go z Melbourne, twierdząc, że może wpływać na rozwój nastrojów antyszczepionkowych. - Przez całą karierę Djoković udowodnił, że potrafił radzić sobie z agresją, zwłaszcza ze strony mediów czy kibiców. Kiedy skończy karierę? To pytanie za milion dolarów - mówi w rozmowie ze Sport.pl serbski dziennikarz Sasa Ozmo z kanału Sportklub.

Mecz Hurkacz - Lajović rozpocznie się w czwartek nie wcześniej niż o godz. 13.30. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl Live.Transmisja na antenie Polsatu Sport oraz online w aplikacji Polsat Box Go.